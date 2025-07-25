https://sputnik-georgia.ru/20250725/gruziya-i-abii-obedinyayut-usiliya-dlya-klimaticheskikh-reform-294283459.html
Грузия и АБИИ объединяют усилия для климатических реформ
Грузия и АБИИ объединяют усилия для климатических реформ
Sputnik Грузия
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Инициативы и реформы, направленные на совершенствование климатического законодательства Грузии, обсудила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды Майя Битадзе на встрече с представителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В ходе встречи Битадзе рассказала, что парламент разрабатывает новый климатический законопроект в тесном сотрудничестве с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Перед его подготовкой были составлены "зеленая" и "белая" книги – консультационные документы, в которых изложены основные подходы и направления. По словам главы комитета, новый закон должен создать единую законодательную базу, которая системно урегулирует в настоящее время разрозненные нормы, касающиеся климатических изменений. Особое внимание на встрече было уделено важности внедрения системы мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов парниковых газов – одного из ключевых обязательств, предусмотренных учредительным договором Энергетического сообщества, цель которого – подготовка страны к участию в системе торговли выбросами. В завершение встречи Битадзе поблагодарила представителей АБИИ за визит и выразила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия. Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многостороннее тесное сотрудничество с институтами развития. В частности, банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азия, майя битадзе
политика, грузия, новости, азия, майя битадзе
Грузия и АБИИ объединяют усилия для климатических реформ
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Инициативы и реформы, направленные на совершенствование климатического законодательства Грузии, обсудила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды Майя Битадзе на встрече с представителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
В ходе встречи Битадзе рассказала, что парламент разрабатывает новый климатический законопроект в тесном сотрудничестве с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Перед его подготовкой были составлены "зеленая" и "белая" книги – консультационные документы, в которых изложены основные подходы и направления.
По словам главы комитета, новый закон должен создать единую законодательную базу, которая системно урегулирует в настоящее время разрозненные нормы, касающиеся климатических изменений.
Особое внимание на встрече было уделено важности внедрения системы мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов парниковых газов – одного из ключевых обязательств, предусмотренных учредительным договором Энергетического сообщества, цель которого – подготовка страны к участию в системе торговли выбросами.
В завершение встречи Битадзе поблагодарила представителей АБИИ за визит и выразила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия.
Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многостороннее тесное сотрудничество с институтами развития.
В частности, банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии.