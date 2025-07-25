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Грузия и Армения уточняют вопросы по поводу совместного таможенного пункта

Грузия и Армения уточняют вопросы по поводу совместного таможенного пункта

Sputnik Грузия

Грузия и Армения начали работу по созданию совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T21:53+0400

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2025-07-25T21:53+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Представители Службы доходов Минфина Грузии в Ереване обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта совместного использования таможенного пункта пропуска между Грузией и Арменией, в рамках межведомственной встречи, говорится в сообщении ведомства. В феврале этого года стало известно, что Грузия и Армения начали работу по созданию совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе. В рамках визита исполняющий обязанности начальника таможенного департамента Михаил Чокошвили подписал документ, определяющий состав рабочих групп. По его словам, реализация проекта будет способствовать эффективному сотрудничеству между таможенными администрациями, соблюдению требований безопасности и законной торговле в условиях возросшего грузопотока. В данный момент ведется ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией. В рамках проекта предусмотрены ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих и строительство новых искусственных сооружений, а также коммуникаций, водопроводов, въездов во дворы, парковок и автопавильонов, установка дорожных знаков и разметочные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, экономика, таможня, грузино-армянская граница, грузино-армянские отношения