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Из Грузии будут выдворены 13 иностранцев – МВД

Из Грузии будут выдворены 13 иностранцев – МВД

Sputnik Грузия

На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран, на втором – Китай, а на третьем – Турция 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T12:53+0400

2025-07-25T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании и Пакистана. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. За первые шесть месяцев из Грузии были выдворены 525 иностранных граждан. Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число депортированных за весь 2024 год, когда из страны было выдворено всего 219 иностранных граждан. На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран, на втором – Китай, а на третьем – Турция. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, мвд грузии