https://sputnik-georgia.ru/20250725/kak-finansovaya-prozrachnost-i-semeynye-tsennosti-stali-predmetom-torga--videoblog-294288824.html

Как финансовая прозрачность и семейные ценности стали предметом торга – видеоблог

Как финансовая прозрачность и семейные ценности стали предметом торга – видеоблог

Sputnik Грузия

Запад ставит перед Грузией жесткий выбор: безвизовый режим с ЕС в обмен на отмену закона об "иноагентах" и запрета на пропаганду ЛГБТ*. В Брюсселе открыто дают... 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T19:01+0400

2025-07-25T19:01+0400

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Ответ Тбилиси не заставил себя ждать. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что безвиз – это не экзистенциальный вопрос для страны, в отличие от сохранения идентичности и семейных устоев. В то же время Еврокомиссия уже запросила у Грузии отчет о соблюдении условий соглашения. Под удар может попасть целый пласт грузин, для которых поездки в Европу стали привычной частью жизни.

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