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Как финансовая прозрачность и семейные ценности стали предметом торга – видеоблог
Как финансовая прозрачность и семейные ценности стали предметом торга – видеоблог
Sputnik Грузия
Запад ставит перед Грузией жесткий выбор: безвизовый режим с ЕС в обмен на отмену закона об "иноагентах" и запрета на пропаганду ЛГБТ*. В Брюсселе открыто дают... 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T19:01+0400
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Ответ Тбилиси не заставил себя ждать. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что безвиз – это не экзистенциальный вопрос для страны, в отличие от сохранения идентичности и семейных устоев. В то же время Еврокомиссия уже запросила у Грузии отчет о соблюдении условий соглашения. Под удар может попасть целый пласт грузин, для которых поездки в Европу стали привычной частью жизни.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, видео
Как финансовая прозрачность и семейные ценности стали предметом торга – видеоблог
19:01 25.07.2025 (обновлено: 21:01 25.07.2025)
Запад ставит перед Грузией жесткий выбор: безвизовый режим с ЕС в обмен на отмену закона об "иноагентах" и запрета на пропаганду ЛГБТ*. В Брюсселе открыто дают понять – за свободу передвижения по Европе пора платить
Ответ Тбилиси не заставил себя ждать. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что безвиз – это не экзистенциальный вопрос для страны, в отличие от сохранения идентичности и семейных устоев. В то же время Еврокомиссия уже запросила у Грузии отчет о соблюдении условий соглашения. Под удар может попасть целый пласт грузин, для которых поездки в Европу стали привычной частью жизни.