https://sputnik-georgia.ru/20250725/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-294275331.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T09:01+0400

2025-07-25T09:01+0400

2025-07-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил до 1,3 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первое полугодие 2025 года составила 10,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 44,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 31,2 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 26,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, 16,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 4,1 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения