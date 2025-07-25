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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил до 1,3 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первое полугодие 2025 года составила 10,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 44,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 31,2 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 26,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, 16,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 4,1 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил до 1,3 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первое полугодие 2025 года составила 10,7%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июнь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
332,3
-2,0
Импорт
950,5
10,5
Всего
1 282,8
6,9
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 44,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 31,2 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 26,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, 16,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 4,1 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июнь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
72,8
-34,5
Спиртные напитки
65,1
-6,1
Минеральные воды
41,7
2,4
Плоды
27,9
37,0
Лимонад
27,1
-3,9
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июнь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
284,5
7,5
Газ
128,0
27,3
Пшеница и меслин
32,2
16,9
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
24,3
20 155,8
Полуфабрикаты из углеродистой стали
21,7
26 993,4
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.