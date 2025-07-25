https://sputnik-georgia.ru/20250725/kak-izmenilsya-spros-na-kvartiry-v-tbilisi-v-pervoy-polovine-2025-goda-294288546.html

Как изменился спрос на квартиры в Тбилиси в первой половине 2025 года?

Как изменился спрос на квартиры в Тбилиси в первой половине 2025 года?

Sputnik Грузия

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8% 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T22:48+0400

2025-07-25T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом полугодии 2025 года упал на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 19,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 11% и составил 1,4 миллиона долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9,8% рядом с центром и в спальных районах, а в центре – на 7,8%, до 1 213 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость