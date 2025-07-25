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https://sputnik-georgia.ru/20250725/kak-izmenilsya-spros-na-kvartiry-v-tbilisi-v-pervoy-polovine-2025-goda-294288546.html
Как изменился спрос на квартиры в Тбилиси в первой половине 2025 года?
Как изменился спрос на квартиры в Тбилиси в первой половине 2025 года?
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8% 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T22:48+0400
2025-07-25T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом полугодии 2025 года упал на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 19,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 11% и составил 1,4 миллиона долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9,8% рядом с центром и в спальных районах, а в центре – на 7,8%, до 1 213 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость

Как изменился спрос на квартиры в Тбилиси в первой половине 2025 года?

22:48 25.07.2025
© photo: Sputnik / StringerПристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в районе Сабуртало
Пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в районе Сабуртало - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8%
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом полугодии 2025 года упал на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 19,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 11% и составил 1,4 миллиона долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,8%, а старых квартир – упали на 14,8%.

В новостройках в столице Грузии в январе-июне текущего года средневзвешенная цена квартир выросла на 20,6% рядом с центром, на 7,4% – в центре, а в спальных районах – на 10,5%, примерно до 1 121 доллара за квадратный метр.

В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9,8% рядом с центром и в спальных районах, а в центре – на 7,8%, до 1 213 долларов за квадратный метр.
По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.
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