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Какой будет погода в Грузии на выходные

Какой будет погода в Грузии на выходные

Sputnik Грузия

В Тбилиси 26 июля ожидается дождь с грозой, а уже 27-28 июля в столице будет жарко 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T20:53+0400

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2025-07-25T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода сохранится на большей части территории Грузии до 27 июля, на фоне жары 26 июля местами пройдут дожди, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 26 июля ожидается дождь с грозой, а уже 27-28 июля в столице будет жарко. Температура воздуха днем составит +35, +37 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – 26 июля также будут местами дожди, однако 27 июля распогодится . Температура воздуха днем составит +31, +33 градусов. В равнинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – также 26 июля пройдут дожди, а уже 27 и 28 июля будет преобладать теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит +35, +38 градусов. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – 26 июля ожидается местами дождь, а дальше жаркая погода. Температура воздуха днем составит +33, +38 градусов. Аналогичные погоды ожидаются и высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро. Температура воздуха днем составит +30, +35 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – 26 и 27 июля местами пройдут дожди и распогодится только 28 июля. Температура воздуха днем составит +34, +38 градусов. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – 26-27 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, а 28 июля в регионе будет жаркая погода. Температура воздуха днем составит +34, +38 градусов. Аналогичная погода будет и в горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури. Днем температура составит +32, +36 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – также местами пройдут дожди 26-27 июля, а уже 28 июля распогодится и будет жарко. Температура воздуха днем составит +24, +29 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии