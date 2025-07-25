https://sputnik-georgia.ru/20250725/kazhdyy-pyatyy-iz-nakhodyaschikhsya-v-gruzii-grazhdan-rossii-yavlyaetsya-rezidentom-294276238.html

Каждый пятый из находящихся в Грузии граждан России является резидентом

Каждый пятый из находящихся в Грузии граждан России является резидентом

Sputnik Грузия

Траты граждан России составили 17,2% от всех доходов, полученных Грузией от туризма за первый квартал 2025 года 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T11:58+0400

2025-07-25T11:58+0400

2025-07-25T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Из находящихся на 30 июня 2025 года граждан России в Грузии 20,1% являются резидентами страны, говорится в информации Национального банка Грузии. Резидентом Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, или тех, кто планирует оставаться в стране более одного года. По сравнению с данными на 31 марта, число россиян-резидентов сократилось на 4,3 процентных пункта, граждан Беларуси – на 11,6, а граждан Украины – на 3,2 процентных пункта. По данным Национального банка, траты граждан России составили 17,2% от всех доходов, полученных Грузией от туризма за первый квартал 2025 года. Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты в за первые два квартала 2025 года составили 35,8 и 69,5 миллиона соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему трат в Грузии. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2025 года составили около 2 миллиардов долларов, что на 2,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост обусловлен ростом доходов от туристов из Израиля и ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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