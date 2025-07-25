https://sputnik-georgia.ru/20250725/ne-verte-kustarnym-proverkam-na-nitraty--prizyv-agentstva-prodovolstviya-gruzii-294282511.html

Не верьте кустарным проверкам на нитраты – призыв Агентства продовольствия Грузии

Не верьте кустарным проверкам на нитраты – призыв Агентства продовольствия Грузии

Sputnik Грузия

Ведомство ежегодно проверяет до 400 образцов фруктов и овощей 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T15:47+0400

2025-07-25T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает жителей Грузии не доверять данным сомнительных устройств по измерению уровня нитратов в овощах. В Грузии в последнее время стали популярны измерители нитратов, которые можно заказать из Китая или приобрести на месте. При этом в соцсетях появились ролики о вредности продаваемых на рынках овощей. Национальное агентство продовольствия отмечает, что ежегодно проверяет до 400 образцов фруктов и овощей."Национальное агентство продовольствия опирается только на результаты исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, имеющей международный стандарт (ISO), с использованием соответствующей методологии", – говорится в сообщении. В данный момент агентство проверяет сезонные фрукты, бахчевые и овощи. В июле инспекторы агентства по всей стране взяли 84 образца из торговых точек и отправили их в аккредитованную лабораторию для исследования по различным параметрам (нитраты, пестициды, радионуклиды). Лабораторные исследования показали, что все показатели соответствуют установленным нормам в образцах арбузов, дынь, яблок, персиков и помидоров. Превышение количества нитратов было выявлено в 4 образцах капусты и свеклы . Под надзором агентства указанные продукты уже изъяты из торговой сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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