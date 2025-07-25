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Новые правила для чиновников в Грузии – как будет работать новый "институт разоблачения"
Новые правила для чиновников в Грузии – как будет работать новый "институт разоблачения"
Sputnik Грузия
Внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору, считает глава... 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T18:55+0400
2025-07-25T18:55+0400
2025-07-25T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Институт разоблачения будет задействован во всех государственных учреждениях Грузии, заявил руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Внедрение механизма разоблачения с осени 2025 года , который предполагает анонимное сообщение о фактах коррупции в Антикоррупционное бюро является частью новой стратегии по борьбе с коррупцией в Грузии. Как заявляет руководитель бюро, внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору. "Часто граждане не получают своевременных ответов от государственных ведомств. Это напрямую вредит доверию к государственным институтам, поэтому усиление института осведомителей является одним из инструментов защиты нашей демократии", – добавил Купрашвили. По мнению главы Антикоррупционного бюро, такой механизм, наряду с запретом оплаты труда советников при госучреждениях, а также работы в более чем одном ведомстве поможет искоренить факты непотизма. Борьба с коррупцией является одним из приоритетов правительства Грузии. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, грузия против коррупции
грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, грузия против коррупции
Новые правила для чиновников в Грузии – как будет работать новый "институт разоблачения"
Внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору, считает глава Антикоррупционного бюро
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Институт разоблачения будет задействован во всех государственных учреждениях Грузии, заявил руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.
Внедрение механизма разоблачения с осени 2025 года , который предполагает анонимное сообщение о фактах коррупции в Антикоррупционное бюро является частью новой стратегии по борьбе с коррупцией в Грузии.
"Осведомителем может быть как любой гражданин, так и лицо, работающее в государственном учреждении, которое разоблачает коррупционный факт в конкретном ведомстве. Бремя доказывания будет не на нем, это станет предметом изучения бюро", – заявил Купрашвили.
Как заявляет руководитель бюро, внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору.
"Часто граждане не получают своевременных ответов от государственных ведомств. Это напрямую вредит доверию к государственным институтам, поэтому усиление института осведомителей является одним из инструментов защиты нашей демократии", – добавил Купрашвили.
По мнению главы Антикоррупционного бюро, такой механизм, наряду с запретом оплаты труда советников при госучреждениях, а также работы в более чем одном ведомстве поможет искоренить факты непотизма.
"Вообще будет запрещено, чтобы какое-либо должностное лицо работало в нескольких государственных секторах. Соответственно, это очень важно как для устойчивости, так и для прозрачности, подотчетности. Эти реформы будут осуществлены именно в той форме, которую установил законодатель", – заявил Купрашвили.
Борьба с коррупцией является одним из приоритетов правительства Грузии.
Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.