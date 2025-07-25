https://sputnik-georgia.ru/20250725/novye-pravila-dlya-chinovnikov-v-gruzii--kak-budet-rabotat-novyy-institut-razoblacheniya-294285485.html

Новые правила для чиновников в Грузии – как будет работать новый "институт разоблачения"

Новые правила для чиновников в Грузии – как будет работать новый "институт разоблачения"

Sputnik Грузия

Внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору, считает глава... 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T18:55+0400

2025-07-25T18:55+0400

2025-07-25T18:55+0400

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антикоррупционное бюро

грузия против коррупции

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Институт разоблачения будет задействован во всех государственных учреждениях Грузии, заявил руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Внедрение механизма разоблачения с осени 2025 года , который предполагает анонимное сообщение о фактах коррупции в Антикоррупционное бюро является частью новой стратегии по борьбе с коррупцией в Грузии. Как заявляет руководитель бюро, внедрение механизма разоблачения будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия граждан к государственному сектору. "Часто граждане не получают своевременных ответов от государственных ведомств. Это напрямую вредит доверию к государственным институтам, поэтому усиление института осведомителей является одним из инструментов защиты нашей демократии", – добавил Купрашвили. По мнению главы Антикоррупционного бюро, такой механизм, наряду с запретом оплаты труда советников при госучреждениях, а также работы в более чем одном ведомстве поможет искоренить факты непотизма. Борьба с коррупцией является одним из приоритетов правительства Грузии. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, грузия против коррупции