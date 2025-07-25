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Образование и дружба: летний лагерь сближает студентов Грузии и Азербайджана

Образование и дружба: летний лагерь сближает студентов Грузии и Азербайджана

Sputnik Грузия

Министр образования Грузии выразил уверенность, что лагерь станет важным звеном в укреплении будущих связей между студентами двух стран 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T14:57+0400

2025-07-25T14:57+0400

2025-07-25T14:57+0400

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гиви миканадзе

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия и Азербайджан достигли высокого уровня сотрудничества, основанного на общих интересах, исторических связях и подлинной дружбе, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе во время встречи со студентами в рамках летнего лагеря в Азербайджане. В рамках рабочего визита в Азербайджан Миканадзе вместе с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым посетил город Губа, где пообщался с участниками лагеря – студентами из обеих стран. Министр отметил, что подобные инициативы отражают высокий уровень взаимопонимания и вносят важный вклад в развитие устойчивых добрососедских отношений. Министр выразил уверенность, что лагерь станет важным звеном в укреплении будущих связей между студентами двух стран. "Мы продолжим активно реализовывать совместные образовательные и молодежные инициативы, а лагеря, как и другие разнообразные проекты, станут регулярными", – отметил Миканадзе. В своей речи глава Минобразования также подчеркнул важность участия президентов Грузии и Азербайджана, Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева, в реализации лагеря и отметил, что успешное проведение лагеря стало возможным именно благодаря их поддержке и содействию. Министр также поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество. По его словам, примерное партнерство будет продолжено, и уже в ближайшее время Грузия примет у себя азербайджанских и грузинских студентов. Лагерь проводится в Азербайджане на трех локациях – в Губе, Баку и Сумгаите, в рамках грузино-азербайджанской молодежной недели, в которой участвуют 90 студентов. Программа недели также включает экскурсии, спортивные, познавательные и культурные мероприятия, а также проведение молодежного форума. Грузино-азербайджанская молодежная неделя началась 22 июля и завершится 27 июля. Мероприятие способствует обмену опытом и углублению межкультурных связей, а также формирует новую платформу для укрепления двустороннего сотрудничества в будущем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, азербайджан, гиви миканадзе