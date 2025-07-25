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Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Sputnik Грузия
Российская сторона отмечает, что вряд ли за 30 дней можно проделать сложную предварительную работу по встрече на высшем уровне 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T20:26+0400
2025-07-25T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании конфликта и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля ответил на вопрос, стала ли более реальной возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу."Потом, здесь очень хорошо известна наша позиция, наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", – добавил он.Ранее в Кремле отмечали, что назначать возможную встречу Путина и Зеленского без проведения предварительной большой работы нецелесообразно. Как говорил Песков, подготовку к встрече можно расценивать как всю работу по согласованию проектов меморандумов России и Украины.Возобновление переговоровПрямые переговоры российской и украинской сторон после трехлетнего перерыва прошли в Стамбуле 16 мая по инициативе Москвы.Результатом первой встречи стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован обмен пленными.Второй раунд состоялся 2 июня также в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о самом масштабном обмене пленными.Третья встреча прошла 23 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
20:26 25.07.2025 (обновлено: 20:50 25.07.2025)
Российская сторона отмечает, что вряд ли за 30 дней можно проделать сложную предварительную работу по встрече на высшем уровне
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании конфликта и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, стала ли более реальной возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.
"Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно", – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
"Потом, здесь очень хорошо известна наша позиция, наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", – добавил он.
Ранее в Кремле отмечали, что назначать возможную встречу Путина и Зеленского без проведения предварительной большой работы нецелесообразно. Как говорил Песков, подготовку к встрече можно расценивать как всю работу по согласованию проектов меморандумов России и Украины.
Возобновление переговоров
Прямые переговоры российской и украинской сторон после трехлетнего перерыва прошли в Стамбуле 16 мая по инициативе Москвы.
Результатом первой встречи стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован обмен пленными.
Второй раунд состоялся 2 июня также в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о самом масштабном обмене пленными.
Третья встреча прошла 23 июля.