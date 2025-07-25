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Подделать справку о техосмотре в Грузии не удалось: на востоке задержаны два человека
Подделать справку о техосмотре в Грузии не удалось: на востоке задержаны два человека
Sputnik Грузия
Задержанным гражданам грозит от четырех до шести лет лишения свободы 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T19:51+0400
2025-07-25T19:51+0400
2025-07-25T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала двух человек по факту коммерческого подкупа и изготовления-сбыта поддельного документа о прохождении техосмотра, говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что обвиняемый работал инспектором в одном из центров технического осмотра, расположенном в Марнеули и, в соответствии с требованиями технического регламента, был обязан проводить тестирование транспортных средств. По материалам расследования, обвиняемый, с целью получения личной материальной выгоды, вместе с лицом, находящимся с ним в преступной связи, выдал заключение о положительном прохождении технического осмотра на технически неисправное транспортное средство и попросил за это 100 лари. Кроме того, по версии следствия, в центре техосмотра в Марнеули систематически выдавались поддельные заключения о положительном прохождении технического осмотра на неисправные транспортные средства, в связи с чем проводятся соответствующие следственные действия. Задержанным гражданам грозит от 4 до 6 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Техосмотр в Грузии С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3,0 л, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Подделать справку о техосмотре в Грузии не удалось: на востоке задержаны два человека
Задержанным гражданам грозит от четырех до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала двух человек по факту коммерческого подкупа и изготовления-сбыта поддельного документа о прохождении техосмотра, говорится в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что обвиняемый работал инспектором в одном из центров технического осмотра, расположенном в Марнеули и, в соответствии с требованиями технического регламента, был обязан проводить тестирование транспортных средств.
По материалам расследования, обвиняемый, с целью получения личной материальной выгоды, вместе с лицом, находящимся с ним в преступной связи, выдал заключение о положительном прохождении технического осмотра на технически неисправное транспортное средство и попросил за это 100 лари.
Кроме того, по версии следствия, в центре техосмотра в Марнеули систематически выдавались поддельные заключения о положительном прохождении технического осмотра на неисправные транспортные средства, в связи с чем проводятся соответствующие следственные действия.
Задержанным гражданам грозит от 4 до 6 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3,0 л, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.
Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.
С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.