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Прощай, НАТО! Грузия устала стоять у открытых дверей

Прощай, НАТО! Грузия устала стоять у открытых дверей

Sputnik Грузия

Правящая "Грузинская мечта" упразднила Информационный центр по НАТО и ЕС, по факту закрыв давно пылившееся без дела здание и оставив позади долгий, безуспешный... 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T10:30+0400

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Первым в "двери" альянса постучался глава советской дипломатии и второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Будучи опытным политиком, Шеварднадзе видел в этом шаге возможность лавирования между Вашингтоном и Москвой.Третий президент Михаил Саакашвили поднял тему уже на уровень национальной миссии и в 2008 году провел плебисцит, на котором 77% избирателей сказали: "ДА". С тех пор прошло 17 лет, но страна так и не дождалась желаемого. Грузия успела повоевать за блок и демократию не только в Афганистане, но и в Ираке. И все же в итоговом отчете НАТО за 2024 год убрали какие-либо упоминания о будущем Тбилиси в рядах блока.

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