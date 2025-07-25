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Прощай, НАТО! Грузия устала стоять у открытых дверей
Прощай, НАТО! Грузия устала стоять у открытых дверей
Sputnik Грузия
Правящая "Грузинская мечта" упразднила Информационный центр по НАТО и ЕС, по факту закрыв давно пылившееся без дела здание и оставив позади долгий, безуспешный... 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T10:30+0400
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Первым в "двери" альянса постучался глава советской дипломатии и второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Будучи опытным политиком, Шеварднадзе видел в этом шаге возможность лавирования между Вашингтоном и Москвой.Третий президент Михаил Саакашвили поднял тему уже на уровень национальной миссии и в 2008 году провел плебисцит, на котором 77% избирателей сказали: "ДА". С тех пор прошло 17 лет, но страна так и не дождалась желаемого. Грузия успела повоевать за блок и демократию не только в Афганистане, но и в Ираке. И все же в итоговом отчете НАТО за 2024 год убрали какие-либо упоминания о будущем Тбилиси в рядах блока.
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мультимедиа, инфографика, видео, грузия, аналитика, политика, вашингтон, москва, афганистан, эдуард шеварднадзе, михаил саакашвили, нато, видео
мультимедиа, инфографика, видео, грузия, аналитика, политика, вашингтон, москва, афганистан, эдуард шеварднадзе, михаил саакашвили, нато, видео
Прощай, НАТО! Грузия устала стоять у открытых дверей
Правящая "Грузинская мечта" упразднила Информационный центр по НАТО и ЕС, по факту закрыв давно пылившееся без дела здание и оставив позади долгий, безуспешный путь попыток вступления Грузии в военный блок. Об этом и не только – Sputnik Грузия
Первым в "двери" альянса постучался глава советской дипломатии и второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Будучи опытным политиком, Шеварднадзе видел в этом шаге возможность лавирования между Вашингтоном и Москвой.
Третий президент Михаил Саакашвили поднял тему уже на уровень национальной миссии и в 2008 году провел плебисцит, на котором 77% избирателей сказали: "ДА". С тех пор прошло 17 лет, но страна так и не дождалась желаемого. Грузия успела повоевать за блок и демократию не только в Афганистане, но и в Ираке. И все же в итоговом отчете НАТО за 2024 год убрали какие-либо упоминания о будущем Тбилиси в рядах блока.