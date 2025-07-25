https://sputnik-georgia.ru/20250725/reydy-politsii-prinesli-rezultat-za-sutki-za-narkoprestupleniya-zaderzhany-34-cheloveka-294288375.html

Рейды полиции принесли результат: за сутки за наркопреступления задержаны 34 человека

Рейды полиции принесли результат: за сутки за наркопреступления задержаны 34 человека

Sputnik Грузия

Полиция для подтверждения фактов продажи наркотиков произвела контрольную закупку наркотиков и записала факты на камеру 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T23:36+0400

2025-07-25T23:36+0400

2025-07-25T23:36+0400

грузия

происшествия

новости

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350162_0:11:2738:1551_1920x0_80_0_0_123c476351731261a31988e256166712.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Иностранцы и граждане Грузии были задержаны в Грузии в результате оперативных мероприятий в Тбилиси и регионах в рамках борьбы с наркопреступлениями, всего в заключении за последние сутки оказались 34 человека, сообщает МВД Грузии. По данным МВД, часть задержанных – крупные наркореализаторы, а остальные задержаны за хранение и приобретение наркотиков в особо крупном размере. При обыске жилья задержанных по обвинению в наркопреступлениях в качестве вещественных доказательств изъято особо крупное количество различных видов наркотических средств, в том числе фентанил, героин, метадон, субоксин и марихуана. Следствием установлено, что лица, задержанные за наркопреступления, использовали различные способы для распространения наркотиков, в том числе осуществляли реализацию наркотических средств из рук в руки и методом закладок. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии