https://sputnik-georgia.ru/20250725/reydy-politsii-prinesli-rezultat-za-sutki-za-narkoprestupleniya-zaderzhany-34-cheloveka-294288375.html
Рейды полиции принесли результат: за сутки за наркопреступления задержаны 34 человека
Рейды полиции принесли результат: за сутки за наркопреступления задержаны 34 человека
Sputnik Грузия
Полиция для подтверждения фактов продажи наркотиков произвела контрольную закупку наркотиков и записала факты на камеру 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T23:36+0400
2025-07-25T23:36+0400
2025-07-25T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Иностранцы и граждане Грузии были задержаны в Грузии в результате оперативных мероприятий в Тбилиси и регионах в рамках борьбы с наркопреступлениями, всего в заключении за последние сутки оказались 34 человека, сообщает МВД Грузии. По данным МВД, часть задержанных – крупные наркореализаторы, а остальные задержаны за хранение и приобретение наркотиков в особо крупном размере. При обыске жилья задержанных по обвинению в наркопреступлениях в качестве вещественных доказательств изъято особо крупное количество различных видов наркотических средств, в том числе фентанил, героин, метадон, субоксин и марихуана. Следствием установлено, что лица, задержанные за наркопреступления, использовали различные способы для распространения наркотиков, в том числе осуществляли реализацию наркотических средств из рук в руки и методом закладок. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии
Рейды полиции принесли результат: за сутки за наркопреступления задержаны 34 человека
Полиция для подтверждения фактов продажи наркотиков произвела контрольную закупку наркотиков и записала факты на камеру
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Иностранцы и граждане Грузии были задержаны в Грузии в результате оперативных мероприятий в Тбилиси и регионах в рамках борьбы с наркопреступлениями, всего в заключении за последние сутки оказались 34 человека, сообщает МВД Грузии.
По данным МВД, часть задержанных – крупные наркореализаторы, а остальные задержаны за хранение и приобретение наркотиков в особо крупном размере.
Полиция для подтверждения фактов продажи наркотиков произвела контрольную закупку наркотиков и записала факты на камеру.
При обыске жилья задержанных по обвинению в наркопреступлениях в качестве вещественных доказательств изъято особо крупное количество различных видов наркотических средств, в том числе фентанил, героин, метадон, субоксин и марихуана.
Следствием установлено, что лица, задержанные за наркопреступления, использовали различные способы для распространения наркотиков, в том числе осуществляли реализацию наркотических средств из рук в руки и методом закладок.
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.