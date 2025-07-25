https://sputnik-georgia.ru/20250725/svaneti-kray-bashen-lednikov-i-gornogo-bezmolviya-294285132.html
Сванети: край башен, ледников и горного безмолвия
Сванети: край башен, ледников и горного безмолвия
Sputnik Грузия
Это не просто регион – это отдельный мир, спрятанный в горах Кавказа. Сванети поражает с первого взгляда: башни IX века, деревни на высоте двух километров... 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T16:10+0400
2025-07-25T16:10+0400
2025-07-25T16:10+0400
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Центром притяжения остается Местиа, откуда начинаются все маршруты – к Ушгули, озерам Корульди, перевалу Гули и дальше, в самое сердце высокогорья. Сванети – это место силы, где нужно побывать хотя бы однажды.
сванети
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, сванети, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, сванети, видео
Сванети: край башен, ледников и горного безмолвия
Это не просто регион – это отдельный мир, спрятанный в горах Кавказа. Сванети поражает с первого взгляда: башни IX века, деревни на высоте двух километров, кристальные озера и тропы, ведущие к ледникам. Подробнее о регионе – в видео Sputnik Грузия
Центром притяжения остается Местиа, откуда начинаются все маршруты – к Ушгули, озерам Корульди, перевалу Гули и дальше, в самое сердце высокогорья.
Сванети – это место силы, где нужно побывать хотя бы однажды.