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Сванети: край башен, ледников и горного безмолвия

Сванети: край башен, ледников и горного безмолвия

Sputnik Грузия

Это не просто регион – это отдельный мир, спрятанный в горах Кавказа. Сванети поражает с первого взгляда: башни IX века, деревни на высоте двух километров... 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T16:10+0400

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Центром притяжения остается Местиа, откуда начинаются все маршруты – к Ушгули, озерам Корульди, перевалу Гули и дальше, в самое сердце высокогорья. Сванети – это место силы, где нужно побывать хотя бы однажды.

сванети

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, сванети, видео