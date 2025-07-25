https://sputnik-georgia.ru/20250725/tsulukiani-vlasti-gruzii-ischerpali-resurs-ustupki-oppozitsii--v-proshlom-294281575.html

Цулукиани: Власти Грузии исчерпали ресурс, уступки оппозиции – в прошлом

Цулукиани: Власти Грузии исчерпали ресурс, уступки оппозиции – в прошлом

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" неоднократно предлагала оппозиции различные форматы сотрудничества, в том числе при международном посредничестве, но оппозиция не шла на... 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T13:54+0400

2025-07-25T13:54+0400

2025-07-25T13:54+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Власти Грузии исчерпали все возможные ресурсы для диалога с оппозицией, и в одностороннем порядке продолжать политический процесс невозможно, заявила председатель временной следственной комиссии парламента Тея Цулукиани. Оппозиция не признает результаты прошедших осенью 2024 года выборов и отказывается участвовать в работе парламента. Они требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Часть оппозиционных партий также бойкотируют предстоящие выборы в органы местного самоуправления, утверждая, что участие в них означало бы легитимацию нынешней власти. По ее словам, в течение последних лет правящая партия "Грузинская мечта" неоднократно предлагала оппозиции различные форматы сотрудничества, в том числе при международном посредничестве. Однако эти инициативы не встретили должного отклика. "Мы просим вспомнить: в 2016, 2018 и 2020 годах с нашей стороны было множество предложений в адрес оппозиции. Мы старались даже для этой вредоносной силы создать благоприятные условия. Сегодня этот ресурс исчерпан, потому что каждый раз, когда "Грузинская мечта" делала подобные шаги, с другой стороны этого не понимали", – отметила она. Цулукиани также напомнила о документе Шарля Мишеля, подготовленном для урегулирования внутриполитического кризиса после парламентских выборов 2020 года. Тогда оппозиция также бойкотировала работу парламента, заявляя о фальсификациях. Бойкот был прерван спустя несколько месяцев, после заключения соглашения от 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета. "Вы помните печально известный документ Шарля Мишеля, который был прямым ударом по независимости и суверенитету нашей страны. Тем не менее мы все же согласились на него, подписали, а вторая сторона – нет. Опыт показал нам, что эпоха такого мышления, как поступить, чтобы угодить им и оказать незаслуженную поддержку, осталась в прошлом", – подчеркнула Цулукиани. Согласно соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года, если бы правящая партия не набрала на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, она должна была назначить досрочные парламентские выборы. Таким образом, местные выборы превратились в своего рода референдум. "Грузинская мечта" в результате смогла получить более 46,7% голосов и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тея цулукиани, грузинская мечта - демократическая грузия