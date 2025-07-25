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Жителям Грузии пояснили на примере Турции, в чем опасность пожаров

Жителям Грузии пояснили на примере Турции, в чем опасность пожаров

Sputnik Грузия

За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T16:46+0400

2025-07-25T16:46+0400

2025-07-25T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Жителей Грузии вновь призвали проявлять особую осторожность при передвижении по лесу и соблюдать установленные запреты, напомнив о трагической гибели 10 человек при тушении пожара в Турции. Как заявили в Национальном агентстве лесного хозяйства Минсельхоза Грузии, повышение температуры наблюдается не только в Грузии, но и за ее пределами, что уже привело к лесному пожару в центральной части Турции. Накануне, 23 июля, 10 пожарных погибли и 14 получили ранения при тушении пожара в провинции Эскишехир. Причиной трагедии стало изменение направления ветра в зоне бедствия, из-за чего пожарные не смогли покинуть территорию. "Небольшие очаги возгораний уже возникли, особенно в альпийских зонах, и были оперативно ликвидированы сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и региональных лесных служб. Минсельхоз вновь призывает население проявлять особую осторожность при перемещении по лесу и соблюдать установленные запреты", – говорится в сообщении. На остальной территории лесного фонда разведение костров разрешается при условии предварительной подготовки площадки. Подготовка площадки включает в себя очистку зоны радиусом 1,5 м от легковоспламеняющихся материалов (сена, сухой травы, листьев, веток). Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на определенную территорию, а также уничтожение или повреждение леса в результате поджога или неосторожного обращения с огнем, повлечет штраф в размере от 300 до 500 лари. Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Пожары в Грузии Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек. Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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