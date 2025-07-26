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ЕС не хочет отвечать на вопросы грузинского народа – спикер парламента

ЕС не хочет отвечать на вопросы грузинского народа – спикер парламента

Sputnik Грузия

В последнюю неделю власти обрушились с критикой на посла ЕС в Грузии и политику Евросоюза 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T17:16+0400

2025-07-26T17:16+0400

2025-07-26T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июля — Sputnik. Евросоюз, вместо ответов на вопросы грузинского народа, предпочитает придерживаться тактики навешивания ярлыков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление спикера Евросоюза. В его заявлении сказано, что Европейский союз решительно осуждает "дезинформацию и безосновательные обвинения со стороны грузинских властей" в отношении роли ЕС в Грузии. Кроме того, по их мнению, "подрыв отношений между ЕС и Грузией посредством конспирологических теорий в российском стиле и вызывающих разногласия нарративов" нужен только тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии. В последнюю неделю власти Грузии обрушились с критикой на посла ЕС в Грузии и политику Евросоюза. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил европейскую бюрократию в попытках втянуть Грузию в конфликт на Украине. Кроме того, грузинские власти крайне негативно отреагировали на письмо Еврокомиссии в адрес МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. По их мнению, в Европе с помощью внешнего давления пытаются повлиять на внутренние процессы в Грузии, особенно в преддверии выборов, которые пройдут 4 октября, и "навязать обществу Грузии ложные ценности". Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, украина, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, еврокомиссия