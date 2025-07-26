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Граждане Украины задержаны в Грузии по обвинению в продаже наркотиков

Граждане Украины задержаны в Грузии по обвинению в продаже наркотиков

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T18:08+0400

2025-07-26T18:08+0400

2025-07-26T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Полиция задержала в регионе Имерети двух граждан Украины по обвинению в продаже наркотиков посредством "закладок", говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, в результате обыска в квартире у задержанных был обнаружен метадон, расфасованный по 184 упаковкам. Задержанные – мужчина и женщина в возрасте 21 года и 27 лет.Также полиция нашла наркотики в различных локациях. Кроме того, у арестованных обнаружили все необходимые для расфасовки наркотиков приспособления. Гражданам Украины в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, имерети, украина, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика