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Грузия пропустила больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
Грузия пропустила больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
Sputnik Грузия
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС 26.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Среднему коридору через Грузию в первом полугодии 2025 года выросли примерно в три раза, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. По информации Минэкономики, продолжается динамика роста объемов грузоперевозок по грузинскому транспортному коридору. "За январь-июнь 2025 года количество контейнеров, перевезенных из Китая и обратно через Грузию по Среднему коридору, составило 9 849 TEU, что на 173% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3 608 TEU)", – говорится в сообщении. За отчетный период значительно увеличилось также количество контейнеров, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, и составило 9 393 TEU – это почти в 59 раз больше, чем в первом полугодии 2024 года (160 TEU). Особенно выросли данные по обработке грузов и контейнеров в морских портах Грузии. В портах Батуми и Поти объем перевалки грузов увеличился на 5,9% – за 6 месяцев 2025 года они обработали 7 миллионов тонн грузов. Что касается контейнеров, то в обоих главных морских портах страны за отчетный период было обработано 375 654 TEU, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичными данными 2024 года. Кроме того, в январе-июне 2025 года на 57,6% вырос и объем грузов, перевезенных воздушным транспортом. В целом грузинские международные аэропорты перевезли 16,5 тысячи тонн грузов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт
экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт
Грузия пропустила больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Среднему коридору через Грузию в первом полугодии 2025 года выросли примерно в три раза, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
По информации Минэкономики, продолжается динамика роста объемов грузоперевозок по грузинскому транспортному коридору.
"За январь-июнь 2025 года количество контейнеров, перевезенных из Китая и обратно через Грузию по Среднему коридору, составило 9 849 TEU, что на 173% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3 608 TEU)", – говорится в сообщении.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
За отчетный период значительно увеличилось также количество контейнеров, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, и составило 9 393 TEU – это почти в 59 раз больше, чем в первом полугодии 2024 года (160 TEU).
Особенно выросли данные по обработке грузов и контейнеров в морских портах Грузии.
В портах Батуми и Поти объем перевалки грузов увеличился на 5,9% – за 6 месяцев 2025 года они обработали 7 миллионов тонн грузов.
Что касается контейнеров, то в обоих главных морских портах страны за отчетный период было обработано 375 654 TEU, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичными данными 2024 года.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Кроме того, в январе-июне 2025 года на 57,6% вырос и объем грузов, перевезенных воздушным транспортом. В целом грузинские международные аэропорты перевезли 16,5 тысячи тонн грузов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.