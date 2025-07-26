https://sputnik-georgia.ru/20250726/gruziya-propustila-bolshe-gruzov-po-srednemu-koridoru--minekonomiki-294290256.html

Грузия пропустила больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики

Грузия пропустила больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики

Sputnik Грузия

Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T09:01+0400

2025-07-26T09:01+0400

2025-07-26T09:01+0400

экономика

грузия

новости

батумский морской порт

потийский порт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/07/236460767_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_b384b2e0f6ee41655c61929b33873f14.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Среднему коридору через Грузию в первом полугодии 2025 года выросли примерно в три раза, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. По информации Минэкономики, продолжается динамика роста объемов грузоперевозок по грузинскому транспортному коридору. "За январь-июнь 2025 года количество контейнеров, перевезенных из Китая и обратно через Грузию по Среднему коридору, составило 9 849 TEU, что на 173% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3 608 TEU)", – говорится в сообщении. За отчетный период значительно увеличилось также количество контейнеров, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, и составило 9 393 TEU – это почти в 59 раз больше, чем в первом полугодии 2024 года (160 TEU). Особенно выросли данные по обработке грузов и контейнеров в морских портах Грузии. В портах Батуми и Поти объем перевалки грузов увеличился на 5,9% – за 6 месяцев 2025 года они обработали 7 миллионов тонн грузов. Что касается контейнеров, то в обоих главных морских портах страны за отчетный период было обработано 375 654 TEU, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичными данными 2024 года. Кроме того, в январе-июне 2025 года на 57,6% вырос и объем грузов, перевезенных воздушным транспортом. В целом грузинские международные аэропорты перевезли 16,5 тысячи тонн грузов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт