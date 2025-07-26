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Питомник благородных оленей открылся в Грузии
Питомник благородных оленей открылся в Грузии
Sputnik Грузия
Питомник, который является крупнейшим на Кавказе, простирается на площади 60 гектаров 26.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-26T14:14+0400
2025-07-26T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Питомник кавказских оленей открылся на территории Алгетского национального парка на востоке Грузии. Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства. "Это действительно исторический шаг в плане защиты биоразнообразия Грузии. Долгосрочная цель программы восстановления популяции благородного оленя – создание жизнеспособных и устойчивых популяций в масштабах страны", – заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Питомник, который является крупнейшим на Кавказе, простирается на площади 60 гектаров. Территория полностью огорожена и оснащена современными системами мониторинга, в том числе фотоловушками и спутниковыми ошейниками. По словам начальника Национального агентства дикой природы Реваза Бежашвили, в хозяйстве созданы благоприятные условия для размножения и адаптации оленей к окружающей среде. "В специально обустроенной среде мы можем детально изучать поведение оленей, социальную динамику и этапы адаптации. Эта информация даст нам возможность производить процесс возвращения вида в природу", – заявил Бежашвили. В рамках мероприятия в охраняемом лесном массиве Алгетского национального парка уже выпустили 7 особей благородного оленя – 5 самок и 2 самцов, которые были размножены в Тбилисском зоопарке. На первом этапе программы их число увеличится до 15. Алгетский национальный парк был выбран для этой программы целенаправленно – территория расположена в самом центре Кавказа, где естественные местообитания, экологические коридоры и высокая степень защиты создают оптимальные условия как для восстановления популяции, так и для ее защиты. На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, лагодехи, тбилисский зоопарк
грузия, новости, общество, лагодехи, тбилисский зоопарк

Питомник благородных оленей открылся в Грузии

14:14 26.07.2025
© Courtesy of Shalva PapuashviliПитомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
© Courtesy of Shalva Papuashvili
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Питомник, который является крупнейшим на Кавказе, простирается на площади 60 гектаров
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Питомник кавказских оленей открылся на территории Алгетского национального парка на востоке Грузии.
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства.
© Courtesy of Shalva PapuashviliПитомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
© Courtesy of Shalva Papuashvili
"Это действительно исторический шаг в плане защиты биоразнообразия Грузии. Долгосрочная цель программы восстановления популяции благородного оленя – создание жизнеспособных и устойчивых популяций в масштабах страны", – заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
Питомник, который является крупнейшим на Кавказе, простирается на площади 60 гектаров. Территория полностью огорожена и оснащена современными системами мониторинга, в том числе фотоловушками и спутниковыми ошейниками.
© Courtesy of Shalva PapuashviliПитомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
© Courtesy of Shalva Papuashvili
По словам начальника Национального агентства дикой природы Реваза Бежашвили, в хозяйстве созданы благоприятные условия для размножения и адаптации оленей к окружающей среде.
"В специально обустроенной среде мы можем детально изучать поведение оленей, социальную динамику и этапы адаптации. Эта информация даст нам возможность производить процесс возвращения вида в природу", – заявил Бежашвили.
© Courtesy of Shalva PapuashviliПитомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
© Courtesy of Shalva Papuashvili
В рамках мероприятия в охраняемом лесном массиве Алгетского национального парка уже выпустили 7 особей благородного оленя – 5 самок и 2 самцов, которые были размножены в Тбилисском зоопарке. На первом этапе программы их число увеличится до 15.
Алгетский национальный парк был выбран для этой программы целенаправленно – территория расположена в самом центре Кавказа, где естественные местообитания, экологические коридоры и высокая степень защиты создают оптимальные условия как для восстановления популяции, так и для ее защиты.
© Courtesy of Shalva PapuashviliПитомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Питомник благородных оленей открылся в Алгетском заповеднике
© Courtesy of Shalva Papuashvili
На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров.
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