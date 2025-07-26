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Смертельное ДТП на западе Грузии: скончался ребенок
Смертельное ДТП на западе Грузии: скончался ребенок
Sputnik Грузия
На данный момент по факту задержан один человек 26.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-26T15:05+0400
2025-07-26T15:05+0400
2025-07-26T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июля — Sputnik. Авария в регионе Самегрело-Земо Сванети привела к гибели трехлетнего ребенка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, в городе Хоби столкнулись два автомобиля, и один из них, отлетев при ударе, сбил проходивших рядом мать с ребенком. Малыш не выжил. На данный момент по факту задержан один человек. Следствие по статье "Нарушение правил дорожного движения и/или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека" продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, самегрело-земо сванети, грузия, новости, дтп
происшествия, самегрело-земо сванети, грузия, новости, дтп
Смертельное ДТП на западе Грузии: скончался ребенок
15:05 26.07.2025 (обновлено: 16:30 26.07.2025)
На данный момент по факту задержан один человек
ТБИЛИСИ, 26 июля — Sputnik. Авария в регионе Самегрело-Земо Сванети привела к гибели трехлетнего ребенка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, в городе Хоби столкнулись два автомобиля, и один из них, отлетев при ударе, сбил проходивших рядом мать с ребенком. Малыш не выжил.
На данный момент по факту задержан один человек. Следствие по статье "Нарушение правил дорожного движения и/или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека" продолжается.