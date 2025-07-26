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Спрос на квартиры в Батуми вырос за полгода – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми вырос за полгода – новые данные

Sputnik Грузия

Продажи новостроек в Батуми выросли на 6,8%, а старых квартир – упали на 22,8% 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T16:16+0400

2025-07-26T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в январе-июне 2025 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 7 129 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. По данным компании, продажи новостроек выросли на 6,8%, а старых квартир – упали на 22,8%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в первом полугодии 2025 года выросла на 16,1% и составила 1 184 доллара за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 20% и составила 1 169 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023-м. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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