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Традиция продолжается – саблист Базадзе представлен к государственной награде Грузии

Традиция продолжается – саблист Базадзе представлен к государственной награде Грузии

Sputnik Грузия

Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами стало традицией в последний год 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T13:13+0400

2025-07-26T13:13+0400

2025-07-26T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе, который 25 июля в Тбилиси выиграл чемпионат мира и стал первым грузинским чемпионом мира в этом виде спорта, представлен к государственной награде – ордену Чести, сообщает пресс-служба правительства. Решение о представлении Базадзе к государственной награде приняли совместно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами, стало традицией в последний год. Ранее государственными наградами были награждены сборные по футболу, дзюдо и баскетболу. Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира – в финале он победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9. Для выхода в финал соревнований на саблях среди мужчин на проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию Сандро одержал победу над соперником из Египта. Для 31-летнего Базадзе это третья медаль на чемпионатах мира. В 2022 году он стал бронзовым призером, а в 2023-м завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр. С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые проходит чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съехались 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин.О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х.Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, европа, египет, тбилиси, сандро базадзе, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили