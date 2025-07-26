Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250726/traditsiya-prodolzhaetsya--sablist-bazadze-predstavlen-k-gosudarstvennoy-nagrade-gruzii-294295248.html
Традиция продолжается – саблист Базадзе представлен к государственной награде Грузии
Традиция продолжается – саблист Базадзе представлен к государственной награде Грузии
Sputnik Грузия
Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами стало традицией в последний год 26.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-26T13:13+0400
2025-07-26T13:13+0400
спорт
грузия
новости
европа
египет
тбилиси
сандро базадзе
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1a/294292856_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e79a2d91dfcbb154521904a8c1e62d77.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе, который 25 июля в Тбилиси выиграл чемпионат мира и стал первым грузинским чемпионом мира в этом виде спорта, представлен к государственной награде – ордену Чести, сообщает пресс-служба правительства. Решение о представлении Базадзе к государственной награде приняли совместно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами, стало традицией в последний год. Ранее государственными наградами были награждены сборные по футболу, дзюдо и баскетболу. Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира – в финале он победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9. Для выхода в финал соревнований на саблях среди мужчин на проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию Сандро одержал победу над соперником из Египта. Для 31-летнего Базадзе это третья медаль на чемпионатах мира. В 2022 году он стал бронзовым призером, а в 2023-м завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр. С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые проходит чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съехались 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин.О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х.Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
европа
египет
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1a/294292856_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1672a44b2f6a350091dba8ccd7e3d56c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, европа, египет, тбилиси, сандро базадзе, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
спорт, грузия, новости, европа, египет, тбилиси, сандро базадзе, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили

Традиция продолжается – саблист Базадзе представлен к государственной награде Грузии

13:13 26.07.2025
© Fencing Federation Of Georgia Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
© Fencing Federation Of Georgia
Подписаться
Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами стало традицией в последний год
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Саблист Сандро Базадзе, который 25 июля в Тбилиси выиграл чемпионат мира и стал первым грузинским чемпионом мира в этом виде спорта, представлен к государственной награде – ордену Чести, сообщает пресс-служба правительства.
Решение о представлении Базадзе к государственной награде приняли совместно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.
© Fencing Federation Of Georgia Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
© Fencing Federation Of Georgia
Поощрение спортсменов, получивших титулы либо показавших выдающиеся результаты, государственными наградами, стало традицией в последний год. Ранее государственными наградами были награждены сборные по футболу, дзюдо и баскетболу.
Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира – в финале он победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9. Для выхода в финал соревнований на саблях среди мужчин на проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию Сандро одержал победу над соперником из Египта.
© Fencing Federation Of Georgia Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
© Fencing Federation Of Georgia
Для 31-летнего Базадзе это третья медаль на чемпионатах мира. В 2022 году он стал бронзовым призером, а в 2023-м завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр.
С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые проходит чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съехались 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин.
© Fencing Federation Of Georgia Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
© Fencing Federation Of Georgia
О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х.
Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0