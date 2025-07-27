https://sputnik-georgia.ru/20250727/besplatnaya-programma-lecheniya-gepatita-v-gruzii--itogi-ot-minzdrava-294296519.html

Бесплатная программа лечения гепатита в Грузии – итоги от Минздрава

Бесплатная программа лечения гепатита в Грузии – итоги от Минздрава

Sputnik Грузия

Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С и гепатит В медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии в рамках государственной программы по борьбе с гепатитом С полностью вылечились 87 тысяч пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. Грузия – единственное государство, где лечение гепатита С и гепатит В медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективным на 99%. По его словам, такой опыт лечения гепатита С положительно скажется и на результатах программы по борьбе с гепатитом В. "Все, у кого есть гепатит B, должны немедленно обратиться в соответствующие клиники. К сожалению, это заболевание не излечивается полностью, но переходит в такую ремиссию, которая нейтрализует риск для жизни человека. Сразу после включения в программу каждый пациент без каких-либо препятствий получит абсолютно безопасное лечение, которое полностью финансируется государством", – отметил Михаил Сарджвеладзе. Как подчеркнул министр здравоохранения, госпрограмма по борьбе с гепатитом B постоянно совершенствуется и развивается, упрощаются бюрократические процедуры, что дает бенефициарам возможность получить максимально эффективное и качественное лечение. Гепатит В – вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме. Программы Минздрава Бесплатные программы предназначены для граждан Грузии. Бенефициарами программы лечения гепатита В являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев. Что касается программы лечения гепатита С, то программа в Грузии стартовала еще в 2015 году и ее участникам предоставляют препарат "Совальди". Вакцину от гепатита С в Грузии детям делают три раза: при рождении, в два месяца и в четыре месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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