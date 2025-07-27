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Грузия показала замечательную устойчивость экономики – отчет МВФ

Грузия показала замечательную устойчивость экономики – отчет МВФ

Sputnik Грузия

Рост замедлится до потенциального уровня по мере снижения внутреннего спроса, в то время как инфляция и государственный долг останутся стабильными, отмечает... 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T18:12+0400

2025-07-27T18:12+0400

2025-07-27T18:59+0400

экономика

грузия

новости

международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия продемонстрировала замечательную устойчивость в условиях повышенной внутренней и геополитической неопределенности, с сильным ростом, инфляцией, близкой к целевому показателю, и умеренным уровнем долга, говорится в отчете по итогам миссии МВФ. По ожиданиям МВФ, рост замедлится до потенциального уровня по мере снижения внутреннего спроса, в то время как инфляция и государственный долг останутся стабильными при продолжении разумной денежно-кредитной и фискальной политики. "Поддержание сильного, инклюзивного и обеспечивающего занятость роста потребует дальнейшего наращивания резервных буферов, укрепления управления центральным банком и государственными предприятиями, а также продвижения структурных реформ для улучшения результатов на рынке труда и расширения экономических возможностей" – говорится в сообщении. Прогнозы МВФ По прогнозу МВФ, рост экономики замедлится до 7,2 процента в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5 процентов в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса. Ожидается, что инфляция останется близкой к целевому показателю в 3%, а государственный долг стабилизируется вблизи текущих уровней при продолжении разумной денежно-кредитной и фискальной политики. Рекомендации МВФ По мнению МВФ, в Грузии сохраняются проблемы, связанные с высокой структурной безработицей, неравенством доходов, внешней миграцией и неформальностью. Международный финансовый институт отмечает, что риски для Грузии в целом сбалансированы на фоне высокой глобальной неопределенности и политической напряженности. По его мнению, разрешение конфликта на Украине может обратить вспять некоторые выгоды от миграции и транзитной торговли, но большая региональная стабильность и восстановление могут компенсировать эти последствия. Что касается прямого воздействия глобальной торговой напряженности, то оно, по мнению МВФ, ограничено, учитывая низкую долю экспорта Грузии в США и исключения для ключевых продуктов. В то же время МВФ отмечает, что Грузия может выиграть от снижения цен на нефть и увеличения перенаправления торговли. Однако в то же время, по его мнению, повышенная политическая неопределенность внутри страны и потенциальные санкции могут ослабить приток прямых иностранных инвестиций, туризм и оказать давление на лари. "Фискальные и финансовые буфера Грузии помогут смягчить неблагоприятные потрясения", – говорится в отчете. По мнению МВФ, Национальный банк Грузии (НБГ) должен поддерживать в целом нейтральную политическую позицию, оставаясь при этом гибким и основанным на данных. По его мнению, повышенная глобальная неопределенность и рост внутренних цен на продовольствие требуют осторожного подхода к дальнейшему смягчению экономической политики. "Следует уделять приоритетное внимание оппортунистическому накоплению резервов, сохраняя при этом гибкость обменного курса. Хотя недавние валютные интервенции, возможно, смягчили рыночные неопределенности, Нацбанку следует избегать действий, которые могут подорвать передачу политики и доверие, таких как устойчивые отклонения между межбанковскими и политическими ставками", – считает МВФ. Финансовый институт выдал ряд рекомендаций, в том числе по укреплению независимости Нацбанка Грузии. По его мнению , власти должны оперативно разработать и реализовать дорожную карту реформ госпредприятий. Ключевые цели должны включать разделение функций государства как акционера, регулирующего органа и разработчика политики, чтобы избежать конфликтов интересов и укрепить корпоративное управление. Кроме того, он отмечает, что необходимы постоянные усилия для дальнейшего снижения долларизации, наряду с постоянным мониторингом быстрого роста потребительского кредитования и давления на финансирование в лари. Кроме того, по мнению МВФ, структурные реформы необходимы для поддержки инклюзивного, богатого рабочими местами роста и повышения потенциала роста Грузии. "Хотя Грузия превосходит аналогичные страны по многим показателям управления, недавний откат подчеркивает необходимость укрепления независимости судебной власти, расширения прав и возможностей Антикоррупционного бюро и обеспечения эффективного обеспечения соблюдения реформ в области декларирования активов", – говорится в заключении. Ключевые приоритеты включают решение проблемы высокой структурной безработицы, низкой производительности сельского хозяйства и нехватки квалификации за счет улучшения профессионального обучения, качества преподавания и целевой поддержки сельского хозяйства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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