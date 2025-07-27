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Грузию ждет жара до 41 градуса
Грузию ждет жара до 41 градуса
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 27.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-27T22:28+0400
2025-07-27T22:28+0400
2025-07-27T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Повышение температуры воздуха на 38-41 градус ожидается в равнинных и горных районах Западной Грузии с 27 по 31 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным синоптиков, жара до 41 градуса местами ожидается и в Восточной Грузии с 29 августа. "Ожидаемая высокая температура является фактором, способствующим тепловому стрессу и риску возникновения лесных пожаров", – говорится в сообщении. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Грузию ждет жара до 41 градуса
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Повышение температуры воздуха на 38-41 градус ожидается в равнинных и горных районах Западной Грузии с 27 по 31 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По данным синоптиков, жара до 41 градуса местами ожидается и в Восточной Грузии с 29 августа.
"Ожидаемая высокая температура является фактором, способствующим тепловому стрессу и риску возникновения лесных пожаров", – говорится в сообщении.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.