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Грузию ждет жара до 41 градуса

Грузию ждет жара до 41 градуса

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T22:28+0400

2025-07-27T22:28+0400

2025-07-27T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Повышение температуры воздуха на 38-41 градус ожидается в равнинных и горных районах Западной Грузии с 27 по 31 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным синоптиков, жара до 41 градуса местами ожидается и в Восточной Грузии с 29 августа. "Ожидаемая высокая температура является фактором, способствующим тепловому стрессу и риску возникновения лесных пожаров", – говорится в сообщении. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии