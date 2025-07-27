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Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии
Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии
Sputnik Грузия
Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года 27.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-27T09:01+0400
2025-07-27T09:01+0400
2025-07-27T09:01+0400
антикоррупционное бюро
тбилисский городской суд
новости
общество
грузия
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии, по данным на 25 июля, подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". Коротко о терминологии Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Кто стал агентами и иностранными принципалами Агентами иностранного принципала признаны три гражданина страны – Николоз Чанадири, Элисабет Сопромадзе и Давид Мелуа, которые работают на иностранные компании. В списке организаций: Общественная организация "Бемони", Союз христианских студентов Грузии (IFES in Georgia), "Форум гражданского образования педагогов", Международная благотворительная организация "Табита", Institute Of Knowledge Integration, Филиал OMNIA GmbH в Грузии и организация "Ия", "Молодежь за лучшее будущее 2024" и Ассоциация развития сельского хозяйства. Иностранными принципалами, связанными c ними, признаны следующие компании и организации: STICHTING KOM OVER EN HELP, Фонд инновационного образования, Служба академического обмена с Германией DAAD Грузия, international institute of Islamic thought (IIIT), Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, SALAR International, Представительство в Грузии Общества международного сотрудничества Германии, Evangelical Students – IFES, EIKOS e.V и OMNIA GmbH и представительство международной благотворительной организации Mercy Corps в Грузии. Конституционный суд уже принял к рассмотрению иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против парламента Грузии по новому закону об "иноагентах". Неправительственная организация в своем иске обжаловала само понятие "агент иностранного принципала" и то, кто считается агентом, а также правила регистрации и меры за отказ от регистрации. Между тем Антикоррупционное бюро 17 июня этого года обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". В ответ на это 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, новости, общество, грузия, закон об "иноагентах"
антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, новости, общество, грузия, закон об "иноагентах"
Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии
Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии, по данным на 25 июля, подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций.
Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала".
Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
Власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
Физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии–эмигранты;
Партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал".
К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.
Кто стал агентами и иностранными принципалами
Агентами иностранного принципала признаны три гражданина страны – Николоз Чанадири, Элисабет Сопромадзе и Давид Мелуа, которые работают на иностранные компании.
В списке организаций: Общественная организация "Бемони", Союз христианских студентов Грузии (IFES in Georgia), "Форум гражданского образования педагогов", Международная благотворительная организация "Табита", Institute Of Knowledge Integration, Филиал OMNIA GmbH в Грузии и организация "Ия", "Молодежь за лучшее будущее 2024" и Ассоциация развития сельского хозяйства.
Иностранными принципалами, связанными c ними, признаны следующие компании и организации: STICHTING KOM OVER EN HELP, Фонд инновационного образования, Служба академического обмена с Германией DAAD Грузия, international institute of Islamic thought (IIIT), Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, SALAR International, Представительство в Грузии Общества международного сотрудничества Германии, Evangelical Students – IFES, EIKOS e.V и OMNIA GmbH и представительство международной благотворительной организации Mercy Corps в Грузии.
Конституционный суд уже принял к рассмотрению иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против парламента Грузии по новому закону об "иноагентах".
Неправительственная организация в своем иске обжаловала само понятие "агент иностранного принципала" и то, кто считается агентом, а также правила регистрации и меры за отказ от регистрации.
По мнению неправительственной организации, оспоренные нормы противоречат следующему пункту Конституции Грузии: "Никто не несет ответственности за деяние, которое на момент его совершения правонарушением не считалось. Закон, не смягчающий или не отменяющий ответственность, обратной силы не имеет".
Между тем Антикоррупционное бюро 17 июня этого года обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".
В ответ на это 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро.