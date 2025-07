Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250727/kto-podal-zayavku-na-registratsiyu-v-kachestve-inoagentov-v-gruzii-294293480.html

Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года 27.07.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии, по данным на 25 июля, подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". Коротко о терминологии Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Кто стал агентами и иностранными принципалами Агентами иностранного принципала признаны три гражданина страны – Николоз Чанадири, Элисабет Сопромадзе и Давид Мелуа, которые работают на иностранные компании. В списке организаций: Общественная организация "Бемони", Союз христианских студентов Грузии (IFES in Georgia), "Форум гражданского образования педагогов", Международная благотворительная организация "Табита", Institute Of Knowledge Integration, Филиал OMNIA GmbH в Грузии и организация "Ия", "Молодежь за лучшее будущее 2024" и Ассоциация развития сельского хозяйства. Иностранными принципалами, связанными c ними, признаны следующие компании и организации: STICHTING KOM OVER EN HELP, Фонд инновационного образования, Служба академического обмена с Германией DAAD Грузия, international institute of Islamic thought (IIIT), Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, SALAR International, Представительство в Грузии Общества международного сотрудничества Германии, Evangelical Students – IFES, EIKOS e.V и OMNIA GmbH и представительство международной благотворительной организации Mercy Corps в Грузии. Конституционный суд уже принял к рассмотрению иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против парламента Грузии по новому закону об "иноагентах". Неправительственная организация в своем иске обжаловала само понятие "агент иностранного принципала" и то, кто считается агентом, а также правила регистрации и меры за отказ от регистрации. Между тем Антикоррупционное бюро 17 июня этого года обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". В ответ на это 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

