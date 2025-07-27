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Лесной пожар на западе Турции добрался до города-миллионника

Лесной пожар на западе Турции добрался до города-миллионника

Sputnik Грузия

Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась +50°С и местами побила рекорды, синоптики прогнозируют аномальную жару до начала августа 27.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Турции четвертый день бушуют лесные пожары, погибли не менее 10 человек. Огонь охватил несколько провинций, семь лесных пожаров, в том числе в Анкаре и Анталье, взяты под контроль, сообщает CNN Türk.В окрестностях турецкого города-миллионника Бурса в субботу тоже вспыхнул лесной пожар, огонь быстро разросся из-за сильного ветра, эвакуировано 1 765 человек из 480 домов.В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары.Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений – 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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