https://sputnik-georgia.ru/20250727/medalist-olimpiady-i-eks-deputat-kurtanidze-zaderzhan-za-izbienie-byvshey-suprugi-294305789.html

Медалист Олимпиады и экс-депутат Куртанидзе задержан за избиение бывшей супруги

Медалист Олимпиады и экс-депутат Куртанидзе задержан за избиение бывшей супруги

Sputnik Грузия

По информации СМИ, Куртанидзе ворвался в дом бывшей жены в Кобулети и нанес ей телесные повреждения 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T21:35+0400

2025-07-27T21:35+0400

2025-07-27T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Бывший депутат парламента и ветеран-борец Лука Куртанидзе был арестован по обвинению в домашнем насилии и невыполнении требований и обязанностей, предусмотренных ограничительным ордером, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД. В СМИ распространились скандальные кадры, которые, предположительно, снимала бывшая жена Куртанидзе Хатуна Микацадзе. В них женщина обвиняет его в насилии, а полицию упрекает в бездействии. Инцидент произошел сегодня. По информации СМИ, Куртанидзе ворвался в дом бывшей жены в Кобулети и нанес ей телесные повреждения. По словам Микацадзе, Куртанидзе судом был выписан ограничительный ордер, и ему в течение девяти месяцев запрещено к ней приближаться, но он его нарушил. Кто такой Куртанидзе Эльдар (Лука) Куртанидзе – грузинский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Куртанидзе участвовал в трех Олимпиадах, в 12 чемпионатах мира, в двух Кубках мира, нв 14 чемпионатах Европы. После завершения карьеры спортсмена-борца активно участвовал в деятельности Национальной федерации борьбы Грузии, в декабре 2012 года был избран ее президентом. 1 декабря 2014 года Президиум Федерации освободил его от занимаемой должности. В 2015 году вернулся в вольную борьбу, начав активно выступать в ветеранских турнирах. Он трижды становился чемпионом мира среди ветеранов. 1 октября 2012 года в составе партии "Грузинская мечта" избран депутатом парламента Грузии. В 2016 году вновь был избран депутатом парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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