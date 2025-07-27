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Предложение в силе – президент Грузии о помиловании заключенных лидеров оппозиции
Предложение в силе – президент Грузии о помиловании заключенных лидеров оппозиции
Sputnik Грузия
Помилование – шанс для оппозиции показать свои возможности гражданам, которых они убеждают в том, что являются лучше представителей правительства, заявил... 27.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-27T23:29+0400
2025-07-27T23:29+0400
2025-07-27T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили оставил в силе предложение к заключенным лидерам оппозиции подписать их помилование в случае их готовности участвовать в местных выборах в октябре. За неявку на заседание временной парламентской комиссии восемь лидеров оппозиции получили тюремный срок, предусмотренный законодательством. Президент Грузии предложил им альтернативу тюрьме – принять участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года. По его словам, помилование – шанс для оппозиции показать свои возможности гражданам, которых они убеждают в том, что являются лучше представителей правительства. "Когда нам нужно альтернативное, здоровое мнение, оно должно исходить от оппозиции. Деятельность оппозиции должна служить этой цели – предложить обществу нечто лучшее, чем то, что есть у власти... Но, к сожалению, у нас нет оппозиции. Они заняты вредительством", – заявил президент. На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, местные выборы
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, местные выборы
Предложение в силе – президент Грузии о помиловании заключенных лидеров оппозиции
Помилование – шанс для оппозиции показать свои возможности гражданам, которых они убеждают в том, что являются лучше представителей правительства, заявил президент
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили оставил в силе предложение к заключенным лидерам оппозиции подписать их помилование в случае их готовности участвовать в местных выборах в октябре.
За неявку на заседание временной парламентской комиссии восемь лидеров оппозиции получили тюремный срок, предусмотренный законодательством. Президент Грузии предложил им альтернативу тюрьме – принять участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.
"Это возможность, если они ей воспользуются. С моей стороны, конечно, это предложение остается в силе", – заявил Кавелашвили.
По его словам, помилование – шанс для оппозиции показать свои возможности гражданам, которых они убеждают в том, что являются лучше представителей правительства.
"Когда нам нужно альтернативное, здоровое мнение, оно должно исходить от оппозиции. Деятельность оппозиции должна служить этой цели – предложить обществу нечто лучшее, чем то, что есть у власти... Но, к сожалению, у нас нет оппозиции. Они заняты вредительством", – заявил президент.
На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.
Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов.