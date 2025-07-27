https://sputnik-georgia.ru/20250727/rastrata-gossredstv---v-gruzii-zaderzhali-byvshego-zamministra-oborony-294302339.html

Растрата госсредств – в Грузии задержали бывшего замминистра обороны

Растрата госсредств – в Грузии задержали бывшего замминистра обороны

Sputnik Грузия

Дело касается факта незаконной растраты крупной суммы, принадлежащей Министерству обороны Грузии в 2023 году 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T15:44+0400

2025-07-27T15:44+0400

2025-07-27T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава задержан по делу о растрате госсредств в размере 1,3 миллиона лари, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. Как пояснили в ведомстве, дело касается факта незаконной растраты крупной суммы, принадлежащей Министерству обороны Грузии в 2023 году. Тогда министром обороны был Джуаншер Бурчуладзе. 8 февраля 2024 года Бурчуладзе сменил Ираклий Чиковани, а 11 февраля новый министр сменил Хаиндрава. Следствием на данном этапе выявлено, что преступная группа разработала и реализовала план, согласно которому из государственного бюджета Грузии было растрачено 1 333 728 лари. По информации СГБ, члены преступной группы, некоторые из которых занимали должности председателя и заместителя председателя закупочной комиссии, осуществляли закупку медицинского оборудования без проведения реальных исследований рынка. Кроме того, злоумышленники сделали так, чтобы участие в закупке медоборудования приняли лишь предприятия, связанные с задержанным родственником тогдашнего министра. В результате Минобороны закупило медицинское оборудование по цене, значительно превышающей его рыночную стоимость. Следствие также установило важное обстоятельство, согласно которому близкий родственник тогдашнего министра обороны обещал гарантированную победу заранее отобранным компаниям, участвующим в закупках ведомства, и в качестве гарантии победы в закупке ссылался на свои связи с соответствующими должностными лицами. Вместе с тем, следствие продолжается с целью выявления и изобличения других лиц. Что касается Хаиндрава, до назначения на должность заместителя министра обороны он возглавлял Департамент закупок Минобороны, а до этого возглавлял Отдел электронных закупок этого департамента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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