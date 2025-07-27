https://sputnik-georgia.ru/20250727/rusofobskaya-vykhodka--sektsiya-interesov-rossii-o-sozhzhenii-flaga-rf-v-tbilisi-294307373.html

Русофобская выходка – Секция интересов России о сожжении флага РФ в Тбилиси

Русофобская выходка – Секция интересов России о сожжении флага РФ в Тбилиси

Sputnik Грузия

Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных... 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T21:54+0400

2025-07-27T21:54+0400

2025-07-27T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, в которой проживают фехтовальщики из России в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии назвали русофобской выходкой. По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, в которой остановились спортсмены из России. Кроме того, ранее неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады". Как отмечено в заявлении, очевидная цель провокаций – "использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны". Также, Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, грузия, новости, политика, секция интересов россии при посольстве швейцарии