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Русофобская выходка – Секция интересов России о сожжении флага РФ в Тбилиси
Русофобская выходка – Секция интересов России о сожжении флага РФ в Тбилиси
Sputnik Грузия
Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных... 27.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, в которой проживают фехтовальщики из России в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии назвали русофобской выходкой. По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, в которой остановились спортсмены из России. Кроме того, ранее неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады". Как отмечено в заявлении, очевидная цель провокаций – "использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны". Также, Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, грузия, новости, политика, секция интересов россии при посольстве швейцарии
Русофобская выходка – Секция интересов России о сожжении флага РФ в Тбилиси
21:54 27.07.2025 (обновлено: 23:24 27.07.2025)
Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, в которой проживают фехтовальщики из России в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии назвали русофобской выходкой.
По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, в которой остановились спортсмены из России. Кроме того, ранее неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады".
"Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию", - говорится в заявлении Секции.
Как отмечено в заявлении, очевидная цель провокаций – "использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны".
Также, Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний.
Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.