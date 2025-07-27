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Спрос россиян на туры в Грузию этим летом вырос на 17% – исследование

Спрос россиян на туры в Грузию этим летом вырос на 17% – исследование

Sputnik Грузия

Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T13:18+0400

2025-07-27T13:18+0400

2025-07-27T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса – он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel. По данным аналитиков, путешественники этим летом стали активнее исследовать новые направления, в топе – постсоветские страны. В первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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