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Спрос россиян на туры в Грузию этим летом вырос на 17% – исследование
Спрос россиян на туры в Грузию этим летом вырос на 17% – исследование
Sputnik Грузия
Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров 27.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-27T13:18+0400
2025-07-27T13:18+0400
2025-07-27T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса – он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel. По данным аналитиков, путешественники этим летом стали активнее исследовать новые направления, в топе – постсоветские страны. В первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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туризм, грузия, новости, гудаури, россия
туризм, грузия, новости, гудаури, россия
Спрос россиян на туры в Грузию этим летом вырос на 17% – исследование
Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса – он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel.
По данным аналитиков, путешественники этим летом стали активнее исследовать новые направления, в топе – постсоветские страны.
"Грузия лидирует по темпам роста: спрос на туры в эту страну увеличился на 17%. Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров. Здесь, в отличие от переполненной туристами Сванети, можно насладиться видами на Казбек, сплавиться по бурной Арагви или отправиться на вертолетную экскурсию к ледникам", – говорится в материалах аналитиков.
В первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.