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В Грузии активно собирают урожай персиков и нектаринов

В Грузии активно собирают урожай персиков и нектаринов

Sputnik Грузия

Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел позднее 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T14:24+0400

2025-07-27T14:24+0400

2025-07-27T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сбор урожая персиков и нектаринов в Грузии в активной фазе, сдача и реализация фруктов осуществляется беспрепятственно, сообщил Минсельхоз Грузии. Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел позднее, и, соответственно, сроки сбора затянулись. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили ознакомился с процессом сбора и хранения урожая персиков в Гурджаанском муниципалитете в Кахети. Министр встретился с местными фермерами и владельцами холодильных хозяйств. По информации министра, при координации соответствующих ведомств, в целях содействия экспорту персиков и нектарин, подготовка и оформление необходимой документации осуществляется по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб. В рамках государственной программы "Посади будущее" профинансировано выращивание новых персиковых и нектариновых садов на площади более 300 гектаров по всей Грузии. Объем инвестиций составляет более 4,3 млн лари, софинансирование со стороны Агентства развития села — 1,7 млн лари. По данным Минсельхоза страны, в 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму 27,9 миллиона долларов. Экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с 2023 годом увеличилась примерно на 6% и составила 1,17 доллара. Поддержка министерства Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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