https://sputnik-georgia.ru/20250727/v-gruzinskom-kurortnom-gorodke-anakliya-utonul-muzhchina-294300687.html

В грузинском курортном городке Анаклия утонул мужчина

В грузинском курортном городке Анаклия утонул мужчина

Sputnik Грузия

Молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Молодой мужчина утонул в акватории бывшего яхт-клуба в курортном городке Анаклия на западе Грузии, сообщил Первый канал. По словам очевидцев, погибший 27-летний мужчина являлся жителем муниципалитета Цаленджиха и находился в Анаклия вместе с членом семьи. Как рассказали местные жители телеканалу "Формула", молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду. Выбраться из воды ему не удалось. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями уже извлекли тело из воды. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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