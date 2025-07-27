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В грузинском курортном городке Анаклия утонул мужчина
В грузинском курортном городке Анаклия утонул мужчина
Sputnik Грузия
Молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду 27.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-27T12:13+0400
2025-07-27T12:13+0400
2025-07-27T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Молодой мужчина утонул в акватории бывшего яхт-клуба в курортном городке Анаклия на западе Грузии, сообщил Первый канал. По словам очевидцев, погибший 27-летний мужчина являлся жителем муниципалитета Цаленджиха и находился в Анаклия вместе с членом семьи. Как рассказали местные жители телеканалу "Формула", молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду. Выбраться из воды ему не удалось. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями уже извлекли тело из воды. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, анаклия, черное море
происшествия, грузия, новости, анаклия, черное море
В грузинском курортном городке Анаклия утонул мужчина
Молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Молодой мужчина утонул в акватории бывшего яхт-клуба в курортном городке Анаклия на западе Грузии, сообщил Первый канал.
По словам очевидцев, погибший 27-летний мужчина являлся жителем муниципалитета Цаленджиха и находился в Анаклия вместе с членом семьи.
Как рассказали местные жители телеканалу "Формула", молодой человек шел от пляжа в сторону бульвара вдоль бетонного ограждения яхт-клуба, когда он поскользнулся и упал в воду. Выбраться из воды ему не удалось.
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями уже извлекли тело из воды.
По факту возбуждено уголовное дело.