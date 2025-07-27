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В Тбилиси ссора между мужчинами закончилась убийством

В Тбилиси ссора между мужчинами закончилась убийством

Sputnik Грузия

Полиция изъяла орудие убийства (нож) в качестве вещественного доказательства 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T17:07+0400

2025-07-27T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Ссора между двумя мужчинами в Тбилиси закончилась для одного смертью, а другого – тюрьмой, говоритcя в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, 30-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве задержали по горячим следам спустя несколько часов после совершения преступления. Следствие установило, что обвиняемый в ходе конфликта, возникшего на почве взаимной ссоры, нанес множественные ранения ножом 33-летнему мужчине, после чего скрылся с места происшествия. Раненый скончался сразу после доставки в больницу. Полиция изъяла орудие убийства (нож) в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Eмышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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