https://sputnik-georgia.ru/20250728/294311666.html

Россия открыта к конструктивным обсуждениям – глава МИД России

Россия открыта к конструктивным обсуждениям – глава МИД России

Sputnik Грузия

Запад готовил конфликт на Украине заранее и теперь не скрывает стремления нанести стратегическое поражение России, заявил глава российского дипведомства 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T15:30+0400

2025-07-28T15:30+0400

2025-07-28T16:20+0400

в мире

россия

новости

сша

европа

сергей лавров

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1c/294311705_0:128:2935:1779_1920x0_80_0_0_d21db8ea13bff08790b070afea8333c6.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими.Также он отметил, что украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России.По его словам, в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно. На мероприятии Лавров также заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн. А вот сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, и американские энергоносители будут дороже российских.Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, сша, европа, сергей лавров