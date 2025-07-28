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Россия открыта к конструктивным обсуждениям – глава МИД России
Россия открыта к конструктивным обсуждениям – глава МИД России
Sputnik Грузия
Запад готовил конфликт на Украине заранее и теперь не скрывает стремления нанести стратегическое поражение России, заявил глава российского дипведомства 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T15:30+0400
2025-07-28T15:30+0400
2025-07-28T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими.Также он отметил, что украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России.По его словам, в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно. На мероприятии Лавров также заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн. А вот сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, и американские энергоносители будут дороже российских.Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, новости, сша, европа, сергей лавров
в мире, россия, новости, сша, европа, сергей лавров
Россия открыта к конструктивным обсуждениям – глава МИД России
15:30 28.07.2025 (обновлено: 16:20 28.07.2025)
Запад готовил конфликт на Украине заранее и теперь не скрывает стремления нанести стратегическое поражение России, заявил глава российского дипведомства
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил
, что Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими.
Также он отметил, что украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России.
"Украинский вопрос, конечно же, является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России. Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно", – сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
По его словам, в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно.
"То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ, господин (Фридрих) Мерц заявил, что "мы обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе". Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда она ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала. И вот теперь он вновь хочет сделать Германию первой военной силой в Европе", – подчеркнул Лавров.
На мероприятии Лавров также заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн.
"Он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу", – сказал глава МИД.
А вот сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, и американские энергоносители будут дороже российских.
"Ну и, конечно, это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", – сказал Лавров.
Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути.