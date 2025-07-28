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Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней

Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней

Sputnik Грузия

Американский лидер заявил, что разочарован действиями президента России Владимира Путина в контексте украинского урегулирования 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T22:34+0400

2025-07-28T22:34+0400

2025-07-28T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил России на достижение договоренности о прекращении огня на Украине, до 10-12 дней.Четырнадцатого июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения соглашения с Киевом до 3 сентября. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что неоднократно обсуждал тему возможного перемирия с президентом России Владимиром Путиным.Трамп указал, что разочарован действиями Путина в контексте украинского урегулирования.В этих условиях президент США сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, Москве нужно время для анализа. По его словам, Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, россия, политика, дональд трамп, владимир путин, украина, киев, сша, обострение ситуации вокруг украины