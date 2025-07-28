https://sputnik-georgia.ru/20250728/borba-s-korruptsiey-i-aresty-vlasti-gruzii-usilivayut-antikorruptsionnuyu-povestku-294309949.html

Борьба с коррупцией и аресты: власти Грузии усиливают антикоррупционную повестку

Борьба с коррупцией и аресты: власти Грузии усиливают антикоррупционную повестку

Sputnik Грузия

Власть вновь подтверждает, что одним из ее главных приоритетов является борьба с коррупцией без привязки к именам, политическому статусу или занимаемой... 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T14:58+0400

2025-07-28T14:58+0400

2025-07-28T14:58+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Коррупция представляет собой серьезную угрозу как для государства, так и для общества, и власти Грузии вновь подтверждают свою неизменную приверженность борьбе с ней, независимо от политической принадлежности или должностного положения фигурантов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. В Грузии на минувшей неделе разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава. Служба государственной безопасности сообщила о его аресте по обвинению в растрате государственных средств в размере 1,3 миллиона лари в 2023 году. По этому же делу задержаны экс-глава департамента закупок Минобороны и родственник тогдашнего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Как отметил депутат, эта проблема требует серьезного подхода и серьезной борьбы. "Это еще один пример того, что власть подтверждает не словами, а конкретными действиями, что наряду с другими вопросами ее главной заботой остается борьба с коррупцией, и такое отношение сохранится и в будущем", – отметил Махашвили. Приоритетом команды "Грузинской мечты" и лично премьер-министра Ираклия Кобахидзе является борьба с коррупцией, а также стремление к тому, чтобы в ближайшем будущем Грузия добилась успеха в этом направлении и вошла в тройку лучших в мире, заявил, в свою очередь, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Президент Грузии Михаил Кавелашвили ранее заявил, что государство должно активно устранять важные проблемы, включая коррупцию. Глава грузинского государства положительно оценил работу Службы государственной безопасности, подчеркнув, что эффективная реакция государственных институтов является ключевой. По его словам, данный подход демонстрирует, что в стране никто не стоит выше закона и все должны быть равными перед ним. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, европа, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия