https://sputnik-georgia.ru/20250728/gruzinskaya-mechta-ukreplyaet-pozitsii-pered-mestnymi-vyborami--doverie-izbirateley-rastet-294309009.html

"Грузинская мечта" укрепляет позиции перед местными выборами – доверие избирателей растет

"Грузинская мечта" укрепляет позиции перед местными выборами – доверие избирателей растет

Sputnik Грузия

Согласно опросу, наибольшее доверие среди государственных институтов у граждан Грузии вызывает армия – ее поддерживают 91% респондентов 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T12:57+0400

2025-07-28T12:57+0400

2025-07-28T12:57+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

георгий гахария

выборы в местные органы власти в грузии 2025

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Поддержка правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после исторического результата на прошедших осенью парламентских выборах еще больше выросла, что отражено в последнем исследовании общественного мнения, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 56,2% голосов. При этом 63% считают, что предстоящие выборы в органы местного самоуправления будут справедливыми и демократичными. По словам главы парламента, грузинский народ хочет мира, а не войны развития, а не разрушения, объединения страны, а не вражды. Он хочет действовать исходя из национальных интересов, а не быть марионеткой в истерии безумного мира, – отметил Папуашвили. Глава законодательного органа также прокомментировал ту часть исследования, согласно которой 62% доверяют парламенту. По оценке Папуашвили, это еще одно подтверждение того, что парламент 11-го созыва точно выполняет тот электоральный мандат, который общество дало правящей команде на парламентских выборах. Как отметил Папуашвили, народ поддерживает те законодательные реформы, которые парламент проводит в последние месяцы, а главной задачей парламента является действовать в соответствии с мандатом, полученным от народа. Согласно опросу, наибольшее доверие среди государственных институтов у граждан Грузии вызывает армия – ее поддерживают 91% респондентов. Полиции доверяют 70% опрошенных, местным органам самоуправления – 68%, правительству – 65%, президенту – 60%, а судебной системе – 55%. Рейтинг партий По результатам опроса большинство избирателей поддерживают правящую партию. Если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, 56,2% проголосовали бы за "Грузинскую мечту". Следом идут объединение "Лело — Сильная Грузия" с 10,7%, партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" — 10%, "Коалиция за перемены" — 9,5%, "Единое национальное движение" — 7,5%, "Гирчи" — 3,2%, "Альянс патриотов Грузии" — 1,8%. Остальные партии набирают 1,1% голосов. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов — сакребуло — составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурсов для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, георгий гахария, выборы в местные органы власти в грузии 2025