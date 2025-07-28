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Грузия развивает дипломатические связи со Словакией и Колумбией
Грузия развивает дипломатические связи со Словакией и Колумбией
Sputnik Грузия
МИД Грузии обновил руководителей дипломатического представительства государства в двух странах 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия продолжает активно развивать международные связи – грузинские дипломаты вручили верительные грамоты президентам Словакии и Колумбии и провели встречи на высоком уровне, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел. По информации МИД, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Словакии Константине Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини. После официальной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы грузино-словацких отношений. Президент Словакии еще раз подтвердил поддержку стремления Грузии к европейской интеграции. Аналогичная церемония состоялась и в Колумбии. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Колумбия (с резиденцией в Бразилии) Зураб Мчедлишвили передал верительные грамоты президенту Густаво Петро. В рамках встречи стороны обсудили текущие двусторонние отношения между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества, что будет способствовать еще большему сближению Грузии и Колумбии. "Посол Грузии выразил готовность активно содействовать как укреплению политического диалога и организации двусторонних визитов на высоком уровне, так и углублению связей между двумя странами в сферах экономики и культуры", – говорится в сообщении. В церемонии в президентском дворце в Боготе также приняла участие министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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политика, грузия, новости, словакия, колумбия, мид грузии
Грузия развивает дипломатические связи со Словакией и Колумбией
13:51 28.07.2025 (обновлено: 14:08 28.07.2025)
МИД Грузии обновил руководителей дипломатического представительства государства в двух странах
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия продолжает активно развивать международные связи – грузинские дипломаты вручили верительные грамоты президентам Словакии и Колумбии и провели встречи на высоком уровне, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.
По информации МИД, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Словакии Константине Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини. После официальной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы грузино-словацких отношений. Президент Словакии еще раз подтвердил поддержку стремления Грузии к европейской интеграции.
Аналогичная церемония состоялась и в Колумбии. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Колумбия (с резиденцией в Бразилии) Зураб Мчедлишвили передал верительные грамоты президенту Густаво Петро.
В рамках встречи стороны обсудили текущие двусторонние отношения между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества, что будет способствовать еще большему сближению Грузии и Колумбии.
"Посол Грузии выразил готовность активно содействовать как укреплению политического диалога и организации двусторонних визитов на высоком уровне, так и углублению связей между двумя странами в сферах экономики и культуры", – говорится в сообщении.
В церемонии в президентском дворце в Боготе также приняла участие министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио.