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Летний Батуми на грани транспортного коллапса – видео

Летний Батуми на грани транспортного коллапса – видео

Sputnik Грузия

Курортный сезон в самом разгаре – вместе с туристами в город хлынул поток автомобилей. Найти парковку стало настоящим квестом: часовые поиски, хаотично... 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T17:30+0400

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Особенно остро ситуация в районе Нового Батуми – здесь плотная застройка и наплыв гостей. В Старом городе чуть легче, но узкие улицы не справляются с нагрузкой. Если планируете поездку, лучше выбрать поезд: меньше стресса и больше пользы для города.

батуми

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, общество, батуми, видео