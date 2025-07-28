https://sputnik-georgia.ru/20250728/letniy-batumi-na-grani-transportnogo-kollapsa--video-294313973.html
Летний Батуми на грани транспортного коллапса – видео
Летний Батуми на грани транспортного коллапса – видео
Sputnik Грузия
Курортный сезон в самом разгаре – вместе с туристами в город хлынул поток автомобилей. Найти парковку стало настоящим квестом: часовые поиски, хаотично... 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T17:30+0400
2025-07-28T17:30+0400
2025-07-28T17:30+0400
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Особенно остро ситуация в районе Нового Батуми – здесь плотная застройка и наплыв гостей. В Старом городе чуть легче, но узкие улицы не справляются с нагрузкой. Если планируете поездку, лучше выбрать поезд: меньше стресса и больше пользы для города.
батуми
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, общество, батуми, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, общество, батуми, видео
Летний Батуми на грани транспортного коллапса – видео
Курортный сезон в самом разгаре – вместе с туристами в город хлынул поток автомобилей. Найти парковку стало настоящим квестом: часовые поиски, хаотично брошенные машины и заторы в центре
Особенно остро ситуация в районе Нового Батуми – здесь плотная застройка и наплыв гостей. В Старом городе чуть легче, но узкие улицы не справляются с нагрузкой. Если планируете поездку, лучше выбрать поезд: меньше стресса и больше пользы для города.