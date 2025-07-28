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Литва внесла еще десять граждан Грузии в "черный список"

Литва внесла еще десять граждан Грузии в "черный список"

Sputnik Грузия

Согласно данным Департамента миграции Литвы, визовые ограничения действуют уже в отношении 112 граждан Грузии 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T21:38+0400

2025-07-28T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Литва ввела визовые санкции в отношении еще десяти граждан Грузии и запретила им въезд в страну, говорится в сообщении на сайте Департамента миграции Литвы. Под санкции попали судьи Нино Галусташвили, Джвебе Начкебия, Ираклий Швангирадзе, и Виктор Метревели, прокуроры Мари Мешвелиани и Натия Татиашвили, председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, депутаты парламента Грузии Мариам Лашхи и Нино Цилосани, а также глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Согласно визовым ограничениям, въезд на территорию Литвы им запрещен до 22 июля 2030 года. Согласно данным Департамента миграции Литвы, визовые ограничения действуют в отношении 112 граждан Грузии. Грузия и страны Балтии Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году. Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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