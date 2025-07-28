https://sputnik-georgia.ru/20250728/medalistu-olimpiady-i-eks-deputatu-grozit-do-2-let-tyurmy-za-izbienie-byvshey-suprugi-294313128.html

Медалисту Олимпиады и экс-депутату грозит до 2 лет тюрьмы за избиение бывшей супруги

Медалисту Олимпиады и экс-депутату грозит до 2 лет тюрьмы за избиение бывшей супруги

Sputnik Грузия

По информации СМИ, Куртанидзе ворвался в дом бывшей жены в Кобулети и нанес ей телесные повреждения 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T17:31+0400

2025-07-28T17:31+0400

2025-07-28T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Бывший депутат парламента и ветеран-борец Лука Куртанидзе был задержан сотрудниками полиции по обвинению в домашнем насилии и неисполнении требований, предусмотренных охранным ордером, говорится в сообщении МВД Грузии. В СМИ распространились скандальные кадры, которые, предположительно, снимала бывшая жена Куртанидзе Хатуна Микацадзе. В них женщина обвиняет его в насилии, а полицию упрекает в бездействии. По данным МВД, расследование ведется по статьям 126 прим и 381 прим Уголовного кодекса Грузии. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 2 лет.Кто такой КуртанидзеЭльдар (Лука) Куртанидзе – грузинский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.Куртанидзе участвовал в трех Олимпиадах, в 12 чемпионатах мира, в двух Кубках мира и в 14 чемпионатах Европы.После завершения карьеры спортсмена-борца активно участвовал в деятельности Национальной федерации борьбы Грузии, в декабре 2012 года был избран ее президентом. 1 декабря 2014 года Президиум Федерации освободил его от занимаемой должности.В 2015 году вернулся в вольную борьбу, начав активно выступать в ветеранских турнирах. Он трижды становился чемпионом мира среди ветеранов.1 октября 2012 года в составе партии "Грузинская мечта" избран депутатом парламента Грузии. В 2016 году вновь был избран депутатом парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, происшествия, кобулети, мвд грузии, семейное насилие