https://sputnik-georgia.ru/20250728/proevropeyskaya-ksenofobiya-khochet-razzhech-v-gruzii-nenavist--papuashvili-294315433.html

Проевропейская ксенофобия хочет разжечь в Грузии ненависть – Папуашвили

Проевропейская ксенофобия хочет разжечь в Грузии ненависть – Папуашвили

Sputnik Грузия

В воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, в которой остановились российские фехтовальщики 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T23:28+0400

2025-07-28T23:28+0400

2025-07-28T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Антироссийская риторика со стороны НПО в Грузии является ксенофобией, цель которой разжечь ненависть в стране, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Папуашвили прокомментировал пост представительницы одной из НПО в Грузии, упрекающей власти в хорошем отношении к россиянам, вплоть до того, что им позволили участвовать в соревнованиях. Речь о приезде в Грузию российских фехтовальщиков, которые в нейтральном статусе принимают участие в чемпионате мира в Тбилиси. По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, где остановились российские фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация, и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады". В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сожжение российского флага назвали русофобской выходкой и провокацией. Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, грузино-российские отношения