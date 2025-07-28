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Проевропейская ксенофобия хочет разжечь в Грузии ненависть – Папуашвили
Проевропейская ксенофобия хочет разжечь в Грузии ненависть – Папуашвили
Sputnik Грузия
В воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, в которой остановились российские фехтовальщики 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Антироссийская риторика со стороны НПО в Грузии является ксенофобией, цель которой разжечь ненависть в стране, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Папуашвили прокомментировал пост представительницы одной из НПО в Грузии, упрекающей власти в хорошем отношении к россиянам, вплоть до того, что им позволили участвовать в соревнованиях. Речь о приезде в Грузию российских фехтовальщиков, которые в нейтральном статусе принимают участие в чемпионате мира в Тбилиси. По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, где остановились российские фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация, и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады". В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сожжение российского флага назвали русофобской выходкой и провокацией. Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, грузино-российские отношения
новости, грузия, политика, шалва папуашвили, грузино-российские отношения
Проевропейская ксенофобия хочет разжечь в Грузии ненависть – Папуашвили
В воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, в которой остановились российские фехтовальщики
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Антироссийская риторика со стороны НПО в Грузии является ксенофобией, цель которой разжечь ненависть в стране, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Папуашвили прокомментировал пост представительницы одной из НПО в Грузии, упрекающей власти в хорошем отношении к россиянам, вплоть до того, что им позволили участвовать в соревнованиях. Речь о приезде в Грузию российских фехтовальщиков, которые в нейтральном статусе принимают участие в чемпионате мира в Тбилиси.
"Конечно, это ксенофобия, и, конечно, это ксенофобия, финансируемая и поощряемая посольством Евросоюза... Цель ксенофобии – разжигание ненависти и подстрекательство к насилию. И конечно же, посольство ЕС не будет ни осуждать, ни дистанцироваться от ксенофобии своих НПО", – написал Папуашвили.
По информации СМИ, в воскресенье, 27 июля группа активистов сожгла флаг России у гостиницы в Тбилиси, где остановились российские фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживает российская делегация, и развернули баннер около арены с надписью "сегодня фейерверк, а завтра будут грады".
В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сожжение российского флага назвали русофобской выходкой и провокацией. Секция выразила надежду, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры для обеспечения честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний.