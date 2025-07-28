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Сколько человек получили за полгода права на вождение автомобиля в Грузии
Сколько человек получили за полгода права на вождение автомобиля в Грузии
Sputnik Грузия
Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T11:58+0400
2025-07-28T11:58+0400
2025-07-28T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Около 2,6 тысячи человек смогли сдать экзамен на вождение автомобиля в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года и получить права. Из 2 555 человек, ставших водителями за указанный период, – 2 091 гражданин Грузии в возрасте от 16 лет. Самой старшей обладательницей прав на вождение автомобиля за шесть месяцев 2025 года стала 75-летняя жительница Тбилиси. Помимо граждан Грузии, в стране права получили также граждане Ирана, Пакистана, России, Турции, Туркменистана, Беларуси, Украины, Германии, Армении, Азербайджана, Индии, Зимбабве и Китая. Права, выданные в Грузии, признаются в Испании, Греции и Ирландии, что означает возможность обменять водительские права, выданные в Грузии, на права этих стран без экзаменов. В данный момент идет обсуждение признания водительских прав в Италии. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, и трактором. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, пакистан, иран, тбилиси, водительские права
грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, пакистан, иран, тбилиси, водительские права
Сколько человек получили за полгода права на вождение автомобиля в Грузии
Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Около 2,6 тысячи человек смогли сдать экзамен на вождение автомобиля в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года и получить права.
Из 2 555 человек, ставших водителями за указанный период, – 2 091 гражданин Грузии в возрасте от 16 лет. Самой старшей обладательницей прав на вождение автомобиля за шесть месяцев 2025 года стала 75-летняя жительница Тбилиси.
Помимо граждан Грузии, в стране права получили также граждане Ирана, Пакистана, России, Турции, Туркменистана, Беларуси, Украины, Германии, Армении, Азербайджана, Индии, Зимбабве и Китая.
Права, выданные в Грузии, признаются в Испании, Греции и Ирландии, что означает возможность обменять водительские права, выданные в Грузии, на права этих стран без экзаменов. В данный момент идет обсуждение признания водительских прав в Италии.
Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом.
С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, и трактором.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.
Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты.