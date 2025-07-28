https://sputnik-georgia.ru/20250728/skolko-pensionerov-v-gruzii-poslednie-dannye-294293738.html

Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные

Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные

Sputnik Грузия

Почти четверть всех пенсионеров страны проживает в Тбилиси 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T09:01+0400

2025-07-28T09:01+0400

2025-07-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть более 875 тысяч человек, из них 257,2 тысячи мужчин и 617,8 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 10,1 тысячи человек. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,4 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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