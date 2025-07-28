Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250728/skolko-pensionerov-v-gruzii-poslednie-dannye-294293738.html
Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные
Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Почти четверть всех пенсионеров страны проживает в Тбилиси 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T09:01+0400
2025-07-28T09:01+0400
грузия
общество
новости
самегрело
имерети
тбилиси
минздрав
пенсионер
накопительная пенсия
пенсия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034396_457:303:2585:1500_1920x0_80_0_0_6f1300503ca9c549c8ce6b2b6cadb972.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть более 875 тысяч человек, из них 257,2 тысячи мужчин и 617,8 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 10,1 тысячи человек. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,4 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
самегрело
имерети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034396_595:298:2434:1677_1920x0_80_0_0_56750b0c3f1c22fdcc585a59b36a6ebb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионер, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионер, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа

Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные

09:01 28.07.2025
© photo: Sputnik / StringerПенсионер идет по улице мимо закрытых кафе и ресторанов
Пенсионер идет по улице мимо закрытых кафе и ресторанов - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Почти четверть всех пенсионеров страны проживает в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть более 875 тысяч человек, из них 257,2 тысячи мужчин и 617,8 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2025 года.
По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 10,1 тысячи человек.
© photo: Sputnik / StringerПенсионер сидит на скамейке
Пенсионер сидит на скамейке - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Пенсионер сидит на скамейке
© photo: Sputnik / Stringer
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,4 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети.

Пенсия в Грузии

Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0