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Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные
Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Почти четверть всех пенсионеров страны проживает в Тбилиси 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T09:01+0400
2025-07-28T09:01+0400
2025-07-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть более 875 тысяч человек, из них 257,2 тысячи мужчин и 617,8 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 10,1 тысячи человек. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,4 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионер, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионер, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
Сколько пенсионеров в Грузии? Последние данные
Почти четверть всех пенсионеров страны проживает в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают чуть более 875 тысяч человек, из них 257,2 тысячи мужчин и 617,8 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2025 года.
По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 10,1 тысячи человек.
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,4 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,4 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети.
Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.