https://sputnik-georgia.ru/20250728/v-gruziyu-vernuli-pozolochennyy-triptikh-xvi-veka-294312871.html

В Грузию вернули позолоченный триптих XVI века

В Грузию вернули позолоченный триптих XVI века

Sputnik Грузия

Икона уже прошла карантин и в настоящее время проходит реставрацию и консервацию во Дворце искусств Грузии 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T20:31+0400

2025-07-28T20:31+0400

2025-07-28T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Позолоченный триптих XVI века, принадлежащий представителю школы итальянского художника эпохи Возрождения Бернардино Пинтуриккьо (1454–1513), возвращен в Грузию, сообщило министерство культуры страны. По инициативе министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе и после переговоров с европейскими партнерами сокровище было приобретено Дворцом искусств Грузии при финансовой поддержке Министерства культуры. Триптих уже прошел карантин и в настоящее время проходит реставрацию и консервацию во Дворце искусств. Во второй половине сентября он станет частью постоянной экспозиции музея. В центральной части триптиха, на которой видны следы обновления XVII–XVIII веков, изображены младенец Иисус Христос и Иоанн Креститель, а по бокам – уникальные образы святого Августина и святого Петра, выполненные в XVI веке. Согласно музейным данным и архивным документам, триптих впервые был привезен в Грузию принцем Ахиллом (Ашилем) Шарлем Луи Мюратом (1847–1895). После смерти принца реликвия сначала перешла в собственность Андриа Дадиани, а затем графа Ольденбургского. После советской оккупации 1921 года триптих был вывезен из Грузии вместе с другими предметами и приобретен европейским коллекционером. В этом году Министерство культуры также вернуло Дворцу искусств из Европы три живописных полотна: два изображения четырех евангелистов, выполненные итальянским художником XVI века, и "Букет цветов" нидерландского художника Якоба Кампо Вейермана (1677–1747). Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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